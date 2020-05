Uomini e Donne: presto la registrazione delle scelte di Giovanna e Carlo, ecco quando

Giovanna e Carlo pare siano vicini alla scelta. Ecco le indiscrezioni pubblicate sui social

Uomini e Donne: Giovanna e Carlo vicini alla scelta?

In queste settimane è tornato Uomini e Donne nella sua forma classica. Ovviamente, a causa del Coronavirus, in studio sono presenti solamente i volti più giovani del trono over (caso a parte per Gemma che non ha mai lasciato Roma in questo periodo di quarantena) e Giovanna. Infatti, dopo il nuovo format in cui protagoniste sono state le chat di Giovanna e Gemma, adesso il programma è in una sorta di forma mista.

Giovanna Abate nel nuovo format ha conosciuto l’Alchimista, mentre ha continuato la sua conoscenza, anche se a distanza, con Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Quest’ultimo è stato eliminato. La tronista sembra molto coinvolta da Sammy, anche se non fanno altro che litigare, ed è molto presa anche dall’Alchimista, che abbiamo scoperto essere Davide Basolo.

Quindi, Giovanna è sicuramente molto vicina alla scelta. Non solo. Sembra che tra gli altri tre tronisti esclusi dal nuovo format (Sara, Daniele e Carlo) anche Carlo Pietropoli possa concludere il suo percorso dopo questa interruzione improvvisa. Sui social si sono diffuse delle indiscrezioni a questo proposito. Andate avanti nella lettura per scoprirle.

A breve la registrazione delle scelte

Sui social c’è una pagina dedicata al programma che porta il nome Uomini e Donne Classico e Over. Ebbene, questa pagina è sempre molto affidabile nelle anticipazioni del programma ed è riuscita a far trapelare qualcosa anche in questo momento che in studio non c’è nessuno oltre agli addetti ai lavori ed è difficile sapere in anticipo quello che accade.

Pare, dunque, che nella prossima registrazione (che avverrà martedì) Giovanna farà la sua scelta tra Sammy e Davide. Il pubblico a casa la vedrà poi in onda tra lunedì 8 e martedì 9 giugno. Non solo, ma sembra che anche Carlo interverrà in studio per concludere il suo percorso. Infatti, sembra che Cecilia Zagarrigo abbia trascorso gli ultimi giorni a Roma. In molti credono che la scelta di Carlo sia lei.

Insomma, il programma è alle battute finali. Quella di martedì prossimo sarà l’ultima registrazione della stagione, quella di martedì 9 giugno l’ultima puntata che vedremo in onda. Il pubblico da casa ancora si interroga sui percorsi di Sara Shaimi e Daniele Dal Moro. Sara è stata vista a Roma, ma ancora non si sa quando e se parleranno di loro.