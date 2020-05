Rita Rusic attaccata dagli hater, l’ex mogli di Cecchi Gori perde le staffe: “Patetico”

Attaccata dagli haters, Rita Rusic perde la pazienza e li affronta rispondendo a tono

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip Rita Rusic è diventata ancora più famosa ed è sempre più seguita sui social. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori conta circa 200mila follower, ma non tutti le si rivolgono con commenti positivi. Alcuni, infatti, sono velenosi e ovviamente non mancano gli haters. Ma Rita Rusic non ha peli sulla lingua e sa come difendersi.

Personaggio poliedrico ma da una parte amata e dall’altra odiata, Rita Rusic ad oggi è molto popolare. L’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip le ha regalato una notorietà che l’ha messa al centro dell’attenzione. Nonostante la sua presenza in casa sia stata compromessa dall’ingresso di Valeria Marini è riuscita comunque a farsi conoscere.

Rita Rusic e Valeria Marini acerrime nemiche

Rita Rusic e Valeria Marini non hanno mai celato la loro incompatibilità, nata dopo che entrambe sono state legate a Cecchi Gori. Sposata da molto tempo con il produttore, la Rusic non ha mai avuto un rapporto di amicizia con Valeria. Quest’ultima è stata fidanzata con Vittorio, ma dopo che il produttore si era separato da Rita.

Tuttavia, la Rusic ha sempre considerato Valeria come la donna che ha distrutto quel legame speciale che lei aveva con l’ex marito. Rita non le ha mai perdonato di essersi messa fra loro e per questo l’ha sempre guardata con astio. Da sempre dunque le due donne sono state rivali e neanche Alfonso Sugnorini è riuscito nell’intento di avvicinarle. Neanche dopo la fine del reality show Rita ha voluto tendere la mano a Valeria.

Un commento di un hater ha fatto spazientire la Rusic

Sui social la Rusic riceve tanti commenti sulla sua bellezza e sul fatto che ancora si mantiene come una ragazzina. Ma non mancano a volte i commenti velenosi, come quello di un hater che ha postato su Instagram e ha fatto andare in tilt la Rusic. L’ex moglie di Cecchi Gori non ha gradito le parole dell’utente e ha risposto a tono.

L’utente le ha detto che pensava che lei fosse meno oca della Marini, ma invece si è accorto che la supera. Le ha anche detto di fare la donna invece di essere patetica. Rita ha risposto subito e gli ha detto che piuttosto è lui ad essere patetico e bigotto.