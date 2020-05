Paola Di Benedetto, racconta di avere un problema molto grave alla pelle

Paola Di Benedetto si confessa in compagnia dei suoi fan e racconta i suoi problemi di salute

Paola Di Benedetto ex protagonista del GF vip, del quale è stata la vincitrice, poi concorrente dell’Isola dei famosi e madre natura in Ciao Darwin, ha parlato di una guerra che ha chiuso da poco, vincendola. In questi giorni ha raccontato ai suoi fan di aver dovuto combattere per tantissimo tempo una battaglia che non le lasciava chissà quale speranza.

Ha avuto un serio problema alla pelle, acne che non riusciva a vincere. In campo lavorativo ha avuto non pochi problemi che ha affrontato grazie alla bravura ed alla professionalità delle estetiste e di coloro che si occupavano delle luci in studio. In qualche modo è riuscita a nascondere i brufoli che però l’hanno fatta stare male per tanto tempo.

Paola Di Benedetto un problema che affronta dall’adolescenza

Paola Di Benedetto ha svelato di aver avuto il problema dei brufoli sin dall’adolescenza. Quando era piccola li copriva con il trucco e con i filtri del telefono. Proprio come la maggior parte delle Inizialmente si trattava di acne leggera, che non dava fastidio agli altri ma che la faceva stare male anche perché era costretta a truccarsi pur non volendo. Fin quando era piccola, se n’è occupato il ginecologo prescrivendole la pillola.

Il problema così è andato a diminuire dopo l’assunzione della pillola (è trascorso qualche mese), ma è ricomparso dopo un po’, peggiorando sempre di più, complice la partecipazione all’Isola dei famosi. Dopo quell’esperienza i brufoli sono triplicati togliendole ogni speranza di avere una pelle liscia ed omogenea priva di inestetismi.

Ecco qual è l’arma vincente contro l’acne

In occasione della partecipazione all’Isola dei famosi il suo corpo è stato particolarmente messo sotto stress, sono comparsi tanti problemi, non soltanto l’acne. Ad ogni modo era ricomparsa in modo eccessivo anche perché aveva deciso di sospendere la pillola. È dimagrita tanto, il ciclo mestruale si è interrotto, il metabolismo si è bloccato, ha avuto un grosso problema ormonale che giustamente ha dato conseguenze anche alla pelle che non stava bene ed era parecchio evidente.

Adesso però ha risolto, sembra in modo definitivo, così ha voluto svelare la sua arma vincente contro i brufoli per aiutare tanti giovani, sia ragazzi che ragazze. Nel caso dei ragazzi potrebbe essere d’aiuto il laser, per quanto riguarda le ragazze un’altra arma segreta assolutamente da svelare è la pillola anticoncezionale. Insieme sono davvero una bomba. Lei ha unito i due metodi ed ha raggiunto un risultato davvero fantastico.