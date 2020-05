Amici Speciali, la novità della semifinale: il ruolo dei due campioni Alessio Gaudino e Alberto Urso

A ridosso della semifinale ci sono importanti novità nel regolamento del programma. Un ruolo fondamentale è assegnato ai due campioni Alessio e Alberto. Vediamo quale.

Amici Speciali: i due campioni sono Alessio Gaudino e Alberto Urso

Questa sera, venerdì 29 maggio, andrà in onda la terza puntata di Amici Speciali. Come già anticipato dalla pagina ufficiale del programma, stasera si scoprirà il nome dei quattro finalisti. La notizia ha sorpreso un po’ il pubblico dal momento che i concorrenti in gara sono 12 e che nelle due puntate non ci sono state eliminazioni. Queste ultime, infatti, non dovevano esserci vista la causa importante per cui si svolge lo spettacolo, ovvero donare soldi alla Protezione Civile.

Ad ogni modo, le otto eliminazioni che ci saranno nel programma non è l’unica novità del regolamento. Poche ore fa la pagina ufficiale Instagram ha anche annunciato quale sarà il ruolo dei due campioni delle prime due puntate. Vi ricordate come sono andate le cose?

Nella prima puntata Alessio Gaudino ha ottenuto la votazione più alta da parte della giuria, dei professori e degli esponenti delle radio, colpiti dalle sue esibizioni in cui ha saputo interpretare in modo eccellente il suo ruolo. Mentre nella seconda ha trionfato Alberto Urso. Il cantante ha stupito tutti con la sua voce e con le versioni rivisitate di canzoni di successo. Ebbene, ecco qui di seguito nell’articolo che cosa dovranno fare i due campioni nella semifinale.

Alessio e Alberto: ruolo fondamentale nella semifinale

Il fatto di essere campioni di puntata non dà loro diritto ad un posto in finale. Questo è quello che tutti si aspettavano, ma da regolamento la gara è ancora aperta e i quattro finalisti saranno decisi durante la serata di venerdì 29 maggio.

Tuttavia, Giulia Pauselli, professionista del corpo di ballo e portavoce della produzione, ha comunicato ai ragazzi che avranno un ruolo molto importante. Infatti, saranno Alessio e Alberto a decidere le esibizioni della serata, sia per la propria squadra che per la squadra avversaria. Alberto deciderà per primo dal momento che ha ricevuto un punteggio più alto.

Ebbene, Alberto ha deciso di sfidare Random, Irama andrà contro Gaia Gozzi e Javier Rojas contro Andreas Muller. Alessio, invece, ha pensato di far esibire cantanti contro ballerini, ovvero Giordana Angi contro Gabriele Esposito, Michele Bravi contro Umberto Gaudino e se stesso contro i The Kolors. Che cosa ne pensate di queste scelte?