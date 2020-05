Costanza Caracciolo nel mirino degli haters “il ferro da stiro pesa?” la velina sbotta “hai rotto il caz…o”

Non perde tempo Costanza Caracciolo e risponde agli haters dicendo loro “hai rotto il caz*o”, la moglie di Bobo Vieri è stanca delle critiche

Sta vivendo un momento magico l’ex velina Costanza Caracciolo. La moglie di Bobo Vieri, che è mamma di Stella ed Isabel, nate dal loro amore, è molto seguita su Instagram, dove conta ben 1,2 milione di followers. Sul social la Caracciolo ama condividere momenti di quotidianità con i suoi fan e dispensa consigli alle mamme.

Di recente l’ex velina di Striscia la Notizia ha fatto vedere ai followers la camicia da notte che generalmente indossa per stare comoda in casa. Costanza sta anche allattando la piccola Isabel, nata due mesi fa, e quindi ha bisogno di indumenti che la fanno stare comoda con la bimba. Sono stati in tanti a ringraziarla per il suo consiglio, ma ovviamente non sono mancati commenti velenosi.

Costanza Caracciolo polemiche sulla camicia da notte

Alcuni ad esempio non hanno apprezzato il consiglio di Costanza Caracciolo. Come al solito non mancano gli haters che hanno criticato con battute velenose la moglie di Vieri. Una utente in particolare ha mandato dei messaggi privati a Costanza avanzando critiche sulla camicia da notte spiegazzata. La Caracciolo, stanca delle polemiche, ha risposto e le ha detto il fatto suo.

L’ex velina ha mostrato la risposta che ha dato all’utente nelle storie di Instagram dove ha postato gli screenshot dei messaggi che ha ricevuto. La Caracciolo ha fatto dunque vedere che l’hanno criticata per mobiletto che usa come deposito e per la camicia da notte spiegazzata.

Immediata la risposta della Caracciolo

Le critiche non sono piaciute a Costanza, e le sono sembrate solo cose puerili e senza senso. Criticare per un mobiletto o per una camicia da notte sgualcita certamente non sono discorsi sensati, ma solo cretinate. O almeno così le ha considerate Costanza.

Ecco perché la Caracciolo ha voluto rispondere all’utente che ha detto quelle cose lo ha fatto pubblicamente. Costanza le ha detto senza mezzi termini certo che hai proprio rotto il caz*o e le ha consigliato di farsi una bella risata. La risposta di Costanza è piaciuta moltissimo ai fan che l’hanno applaudita e le hanno detto che ha fatto bene. Sono infatti stati tantissimi i commenti dei fans che hanno approvato la sua risposta. Quando ci vuole ci vuole, e la Caracciolo non ne poteva più di sentirsi rimproverata per cose di poco conto!