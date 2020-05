Gemma Galgani di UeD, prende una drastica decisione davvero inattesa, tutti si chiedono il motivo

Gemma Galgani protagonista di Uomini e Donne attaccata su Twitter decisione davvero inattesa

Gemma Galgani, quest’anno si è dimostrata la reale protagonista del trono over di Uomini e Donne. È riuscita a farlo nonostante il programma sia andato in onda in modo particolarmente strano. All’inizio, tutto sembrava andare liscio, finché poi non è arrivato il virus che ha messo alla prova tutti quanti.

Programma compreso. Da circa un mese il programma è tornato su Canale 5 al solito orario. Gemma e Giovanna Abate, sono state le prescelte dalla redazione per portare avanti il trono e le registrazioni delle puntate. Le due hanno avuto modo di conoscere dei corteggiatori segreti nelle prime due settimane di maggio soltanto attraverso la chat.

Da quest’esperienza è venuto fuori che Giovanna ha conosciuto un ragazzo che sembra farle battere il cuore, l’Alchimista. Gemma invece ha avuto diversi corteggiatori, ma ad averne la meglio è stato è Sirius, Nicola che sta infiammando il web e non soltanto. Forse proprio a causa delle critiche Gemma ha deciso di bloccare i commenti sotto i suoi post Instagram, così nessuno può dire la sua, né sulla vita privata, né su ciò che sta avvenendo su canale 5. I follower, sono comunque riusciti a trovare una via di fuga lasciando commenti di qualunque genere su Twitter, dove sta succedendo di tutto.

Gemma Galgani criticata ed offesa non soltanto dal pubblico

Gemma Galgani ha attirato l’attenzione di chiunque, anche di Karina Cascella ex di Uomini e Donne, opinionista che ha scritto di non aver capito cosa la dama del trono over voglia fare, quale possa essere il suo scopo ed obiettivo. La stessa cosa vale per Nicola, un giovane ragazzo al quale non manca nulla, che corteggia Gemma come fosse una sua coetanea. Tutto bene se non fosse che i due sono separati da circa 40 anni. In trasmissione sono sempre al centro delle critiche, nessuno crede alla loro conoscenza, al loro reale interesse.

La maggior parte dei follower di Gemma, fino a qualche giorno fa, quindi fin quando era possibile lasciare commenti sul suo Instagram scriveva le peggio cose sul suo conto. Tutti si chiedono come la donna possa aver accettato il corteggiamento da parte di un giovane che potrebbe essere suo nipote.

La risposta della dama del trono over non lascia dubbi

Nonostante quanto si dice, Gemma sembra essere felice, soddisfatta e sicura del suo comportamento. Motiva il poco interesse e la poca voglia di leggere quanto chiunque ha da dirle affermando che tutti dicono di essere schifati dal suo comportamento, ma si chiede quanti di loro nella sua situazione avrebbero detto di no ad un ragazzo così bello ed aitante.

È anche vero che Gemma in tanti anni di partecipazione al programma ha sempre dato dimostrazione di continuare per la sua strada e di dare poco valore al pensiero altrui. Ma perché togliere la possibilità a chiunque di esprimere il proprio parere?