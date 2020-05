Barbara De Santi deride Gemma Galgani, è invidiosa? (Foto)

Barbara De Santi, la 49enne mantovana, è tra le dame più note del trono over di Uomini e Donne. A questo punto, però, sarebbe più giusto utilizzare il verbo al passato dal momento che l’insegnante lombarda sembra non fare più parte del programma. Dopo averla vista in collegamento da casa durante il lockdown, la sua presenza in studio non è contemplata.

Barbara, quindi, potrebbe non essere stata richiamata a partecipare a Uomini e Donne e la cosa deve averle dato parecchio fastidio. Vediamo, nel particolare, cos’è accaduto e per quale motivo la dama sembra dare la colpa di tutto a Gemma Galgani che, tra l’altro, non perde occasione di deridere. Molti, però, iniziano ad intravedere una certa gelosia. Sarà proprio così?

Barbara De Santi contro Gemma Galgani

Se Barbara De Santi non partecipa più a Uomini e Donne come protagonista nel parterre femminile, questo non significa che la dama disdegni di guardare il programma. Anzi, pare essere molto interessata specialmente alle vicende che coinvolgono Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, il 26enne toscano arrivato per corteggiarla. L’ultima esterna, organizzata dalla Galgani per il suo “marinaio”, ha fatto scatenare la De Santi.

Che i rapporti tra le due donne non fossero idilliaci già dai tempi di Giorgio Manetti è ben chiaro a tutti. Barbara De Santi, però, ha colto la palla al balzo e giudicato con molta negatività l’esterna che Gemma ha organizzato per Nicola. Ma non è tutto! Secondo la De Santi il motivo per cui lei è stata allontanata da Uomini e Donne è da ricercarsi proprio in Gemma. Maria De Filippi avrebbe deciso di non invitarla più per evitare continui attacchi alla dama torinese e al suo nuovo “amore”.

La frecciatina social di Barbara

Barbara De Santi si è concentrata, però, sul deridere la Galgani e il suo modo di vivere la conoscenza con Nicola Vivarelli. Ha postato, a tal proposito, una foto che ritrae Gemma vestita da “principessa” aggiungendo una didascalia. “Sono le prove per la prossima soap opera?” ha scritto la De Santi trovando anche il parere favorevole di tutti i suoi fans.

Sono in molti, a dire il vero, a non credere che Gemma e Nicola possano avere un futuro insieme. Gli attacchi, quindi, non sono solo quelli di Tina e Gianni. Per altri, Barbara è invidiosa di Gemma perché anche lei vorrebbe vivere una favola come quella. A questo punto, la Galgani replicherà? Si vedrà!