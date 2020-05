Valentina Autiero e Sirius si frequentano di nascosto?

Quella che sta per scoppiare a Uomini e Donne potrebbe essere una vera e propria bomba mai vista. I protagonisti saranno Valentina Autiero, Sirius ovvero Nicola Vivarelli e, naturalmente, Gemma Galgani. Da diverse settimane la dama torinese si frequenta con il giovanissimo Nicola che, però, ha attirato anche le attenzioni di altre dame tra cui proprio Valentina Autiero.

Ed è proprio con la Autiero che Gemma Galgani ha avuto diverse discussioni negli ultimi giorni. La puntata che andrà in onda pare vedrà un nuovo scontro, anche molto acceso, tra le due. La Galgani, dopo aver sbottato contro la Autiero, si metterebbe anche a piangere e lascerebbe lo studio di Uomini e Donne. Il motivo? Una probabile frequentazione di nascosto tra Valentina Autiero e Sirius. Vediamo i dettagli.

Valentina Autiero, ennesimo scontro

Valentina Autiero l’ha espresso chiaramente: Nicola le piace molto e crede di poter essere una compagna ideale per lui, molto più di quanto potrebbe fare Gemma ormai troppo anziana per il ragazzo. La Galgani, tra l’altro, sembra saperlo molto bene dal momento che dal momento stesso in cui la Autiero si è intromessa nella sua conoscenza con Nicola ha avuto diverse crisi di gelosia. Sentimento, quest’ultimo, che ha originato scontri epocali all’interno degli studi negli ultimi giorni.

Il giovanissimo corteggiatore di Gemma, tra l’altro, non ha ancora accettato il numero della Autiero che, diciamolo, gliel’ha riproposto diverse volte. Nulla da fare, però! Almeno pubblicamente e sotto gli occhi delle telecamere Nicola non si è spinto oltre determinate considerazioni. Il ragazzo, infatti, ha semplicemente sostenuto che qualora la Galgani dovesse conoscere altri uomini, allora in quel caso si sentirà “autorizzato” ad accettare il suo numero ed iniziare una conoscenza. Ma è davvero così?

Una frequentazione nascosta

Se Nicola non ha accettato il numero di Valentina Autiero pubblicamente, pare non essere così indifferente alla donna quanto vuole fare intendere. Durante le varie discussioni, difatti, verranno fuori anche presunti like che i due si sarebbero scambiati sui social. Ed il tutto senza che nessuno dei due ne abbia mai parlato con altri e senza che Gemma Galgani, soprattutto, ne sapesse nulla.

Il risultato è stata, naturalmente, un’espressione stupita e delusa di Gemma Galgani che, per quanto venuto fuori tra Sirius e Valentina Autiero, scoppierà di nuovo in lacrime e abbandonerà lo studio. Cosa farà a questo punto il giovane Nicola? Intraprenderà una conoscenza con la Autiero alla luce del sole oppure no?