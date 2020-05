Dopo l’ultima puntata di “Vivi e lascia vivere” ecco la notizia clamorosa, la fiction con Elena Sofia Ricci ha avuto un ottimo share

L’ultima puntata fiction con Elena Sofia Ricci “Vivi e lascia vivere” ha avuto un ottimo share. La puntata è andata in onda giovedì 28 maggio 2020 su Rai 1 e ha conquistato un ottimo ascolto di pubblico. La fiction di Pappi Corsicato ha avuto come protagonista la bellissima e bravissima Elena Sofia Ricci, che ha ottenuto il 27,1% di share.

Si tratta di un eccellente risultato, inaspettato, e anche il regista è rimasto sbalordito. Tutto ciò fa pensare che ci possa essere una seconda stagione della fiction, nonostante pare sia stata creata solo per una sola. Tuttavia adesso potrebbero esserci altre novità, visto che l’interesse mostrato dal pubblico è stato davvero altissimo. Sono stati ben 6.453.000 i telespettatori che hanno seguito la puntata finale di “Vivi e lascia vivere”, un numero davvero elevatissimo.

Elena Sofia Ricci spiazza tutti con “Vivi e lascia vivere”

Gli altri canali hanno registrato molto meno ascolti, come Canale 5 che con il film “Femmine contro Maschi” ha totalizzato il 10% di share. Stabili sono invece gli ascolti di “Dritto e Rovescio”, il talk show di Paolo Del Debbio che va in onda su Rete4. Il programma ha registrato il 7.2% di share ed è stato visto da circa 1.377.000 spettatori.

Su Rai 3 è andato in onda “Air Force One”, il celebre film con Harrison Ford, Glenn Close e Gary Oldman, che ha ottenuto il 4.3% di share. Su Rai 2 è stato proposto il film “Morte sulla scogliera”, con 893.000 spettatori e il 4.4% di share. “Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2”, andato in onda su Italia 1 ha ottenuto il 4.8% di share ed è stato visto da 1.066.000 spettatori.

La fiction ha battuto tutti

Invece, il programma “PiazzaPulita” su La7 ha avuto 961.000 spettatori ottenendo. Elena Sofia Ricci notizia bomba dopo l’ultima puntata di “Vivi e lascia vivere”. Sembra quindi che la fiction “Vivi e lascia vivere” abbia davvero battuto tutti. Lo share dell’ultima puntata ha lasciato indietro le altre programmazioni, segno che è piaciuta moltissimo.

Adesso sono in tanti ad aspettare che possa esserci la seconda stagione. Il regista stesso ha ammesso sul sito di Davide maggio di avere in mente nuove idee su come mandare avanti la storia. Al momento la Rai non si è ancora pronunciata, ma vedremo cosa dirà a breve.