Maria De Filippi, fuga in monopattino dagli studi di Cinecittà (Video)

Maria De Filippi ha abituato, negli anni, i suoi più fedeli fans a mosse mediatiche vincenti. Basta pensare al grande successo dei suoi programmi da C’è Posta per te a Uomini e Donne. Non esiste momento dell’anno in cui la conduttrice non si impegni in qualche ambizioso progetto che le riesce, tra alti e bassi, sempre bene.

Piccola eccezione è stata quella del nuovo format di Uomini e Donne pensato per sopperire all’impossibilità di registrare in studio durante il lockdown da Coronavirus. Facile, dunque, pensare che a volte Maria De Filippi possa sentire un’irrefrenabile voglia di rientrare a casa e concedersi un po’ di riposo. Ed è proprio in uno di questi momenti che è stata ripresa a scorrazzare per i corridoi di Cinecittà in monopattino.

Maria De Filippi in fuga dagli studi

Che Maria De Filippi potesse non vedere l’ora di tornare a casa non se lo aspettava nessuno. Proprio per questa ragione, la sua “fuga” tra i corridoi di Cinecittà in monopattino non è passata inosservata. La conduttrice di Mediaset, infatti, è stata filmata, a sua insaputa, da uno dei suoi bracci destri, Raffaella Mennoia. Le riprese sono effettuate, ovviamente, da dietro e mostrano una Maria De Filippi intenta ad andare via in monopattino.

Il video, di breve durata, ha fatto in men che non si dica il giro del web e non poteva essere altrimenti data la grande popolarità della moglie di Maurizio Costanzo. Questi pochi secondi di riprese sono stati caricati sul profilo Instagram della Mennoia e sono riusciti a far sorridere i fans della donna e di tutti i suoi programmi. Voglia di evasione, e chi non ne ha in questo momento?

I progetti per l’imminente futuro

Dopo aver pensato ad una versione “alternativa” di Uomini e Donne che ha consentito a Giovanna Abate di conoscere l’Alchimista e a Gemma Galgani di conoscere Sirius, Maria De Filippi sta lavorando alla prossima edizione di Temptation Island. I provini e i cast sono attualmente in corso anche se il programma è naturalmente in ritardo di alcuni mesi rispetto alla classica tabella di marcia (giugno e luglio di ogni anno).

La stessa Mennoia ha comunque rassicurato i fans sul fatto che il programma si farà. Nel frattempo Maria De Filippi prosegue con Uomini e Donne dove presto Giovanna farà la sua scelta. Anche Amici Speciali è quasi giunto al termine con la finale in programma tra una settimana.