Uomini e Donne, Alessandro Graziani si sfoga: le parole su Giovanna Abate e Serena Enardu

Alessandro Graziani, dopo essere stato eliminato da Giovanna Abate, ha rilasciato alcune dichiarazioni su di lei e su Serena Enardu e la fine della storia con Pago

Uomini e Donne: Giovanna elimina Alessandro

Nella puntata di Uomini e Donne che è andata in onda giovedì 28 maggio abbiamo visto Giovanna Abate in un nuovo confronto con i suoi corteggiatori. La tronista ha tenuto fino alla fine Alessandro Graziani, Sammy Hassan e l’Alchimista, ovvero Davide Basolo. Qualche giorno fa Giovanna aveva detto ad Alessandro di non provare un sentimento per lui e per questo l’aveva eliminato. Poi, però, gelosa delle attenzioni delle altre donne l’ha rincorso.

Alessandro è tornato assumendosi tutta la responsabilità e cercando di fare di tutto per farle cambiare idea. Tuttavia, nelle puntate successive era chiaro a tutti che Giovanna avesse interesse in Davide e Sammy. Con il primo si emoziona e vive la favola che ha sempre voluto, con il secondo continua a litigare ma non passa il sentimento che li lega.

Stando così le cose, Alessandro e Giovanna hanno deciso di parlarsi in modo chiaro e diretto. Lei ha confessato che ha fatto un errore ad andare a riprenderlo e così lui ha lasciato definitivamente il programma. Alessandro ha rilasciato alcune dichiarazioni, però, dopo la puntata e l’ha fatto a Uomini e Donne Magazine.

Le parole su Giovanna e Serena

Alessandro ha confessato di essere ancora sorpreso e incredulo per come è andata. Non si aspettava un finale positivo, ma pensava di poter davvero far nascere qualcosa tra lui e Giovanna. Così non è stato e adesso spera che Giovanna scelga Sammy e che lui le dica di sì. Anche se nutre dei dubbi sul suo rivale in quanto sembra che sia lì per le telecamere piuttosto che per lei.

I dubbi ci sono anche nei confronti di Davide. Alessandro crede che abbia approfittato dei passi falsi di lui e Sammy per apparire meglio di loro. Ad ogni modo, se Giovanna dovesse ricevere un no, la cercherebbe? La sua risposta è negativa, anche se non se la sente di chiuderle la porta qualora ci fosse la possibilità di un confronto.

Alla fine Alessandro ha anche risposto ad una domanda su Serena Enardu, con la quale ha avuto una breve storia dopo Temptation Island Vip. L’ex corteggiatore ha ribadito il fatto di non essere la causa dei suoi problemi con Pago e che vuole assolutamente allontanarsi da questa storia. Infatti, ha scelto di non sentire più Serena ormai da gennaio.