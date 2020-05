Giulia Pauselli la ballerina di Amici pioggia di polemiche contro di lei

E’ pioggia di critiche su Giulia Pauselli, ad Amici Speciali il pubblico è fuori controllo, ecco cosa risponde la ballerina su Instagram

Questa sera andrà in onda la semifinale di Amici Speciali in prima serata. Durante la puntata verranno scelti quattro finalisti. Il programma a scopo benefico si propone di raccogliere fondi per la lotta contro il Coronavirus, tuttavia non sono mancate le polemiche da parte del pubblico.

A prendere le difese della trasmissione è stata Giulia Pauselli, ballerina e oggi professionista di Amici. La giovane, che è fidanzata con Marcello Sacchetta, ieri ha convocato Alessio Gaudino e Alberto Urso, vincitori delle prime due puntate, per scegliere gli schieramenti. Così entrambi hanno dovuto la scelta. Per far vedere ai fan gli schieramenti per la semifinale è stato girato un video in cui si vedono appunto la Pauselli, Alessio Gaudino e Alberto Urso.

Giulia Pauselli criticata dai fan

Alberto Urso ha fatto la sua scelta, che comprende Alberto contro Random, Irama contro Gaia e Javier contro Andreas. Alessio Gaudino ha scelto invece Michele Bravi contro Umberto, Giordana contro Gabriele e Alessio contro The Kolors. Il pubblico però ha protestato e ha detto di non aver gradito la scelta degli schieramenti fatti dai due vincitori. Sulla pagina Instagram ufficiale si è scatenata quindi una vera e propria polemica.

Per smorzare i toni è intervenuta Giulia Pauselli che ha pubblicato un post. Nel suo post risponde a tutti coloro che non hanno capito lo scopo di questo programma. La Pauselli ha spiegato che in questi ultimi tempi il mondo è davvero cambiato e quando ci pensa le sale l’angoscia. Ha anche parlato del contributo che tutti i partecipanti stanno dando per aiutare il paese.

La Pauselli ha ricordato al pubblico lo scopo del programma

La Pauselli ha dunque riportato l’attenzione del pubblico sullo scopo benefico della trasmissione. Tutti si stanno impegnando, dagli artisti alla produzione, per dare il loro contributo. Ha anche chiesto al pubblico di sostenerli in questo momento così difficile invece di protestare. La ballerina si è rivolta soprattutto a coloro che hanno polemizzato sulla scelta degli schieramenti.

Ma le parole di Giulia non sono bastate a calmare le polemiche. I più scatenati sono indubbiamente i fan di Irama e di Gaia Gozzi, che non hanno preso bene il fatto di vederli in sfida insieme. Alberto Urso ha preso questa decisione basandosi sullo spettacolo e sul fatto che i due cantanti sono simili, ma non è stata gradita dal pubblico.