Brutte notizie per Maria De Filippi: Uomini e Donne si ferma

Dopo una breve parentesi della versione ‘virtuale’, Uomini e Donne è tornato in onda nella sua versione classica da lunedì 4 maggio. Un grande successo per Maria De Filippi che come sempre riesce a stupire il proprio pubblico. Nelle ultime settimane, l’identità dell’Alchimista e la presenza di Sirius, il corteggiatore di Gemma sta incuriosendo i fan.

Intanto, in vista della stagione estiva e del nuovo cambio palinsesto, in molti si chiedono fino a quando andrà in onda la trasmissione di Canale 5? A causa del Covid-19 e dello stavolgimento dei programmi avuto qualche mese fa, il programma di Maria De Filippi potrebbe essere prolungato. A lanciare l’indiscrezione, il portale DavideMaggio.it, anticipando quale potrebbe essere l’ultima puntata del noto format pomeridiano.

Stop a Uomini e donne

Uomini e Donne andrà in onda anche a Giugno. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, la trasmissione potrebbe terminare proprio i primi del mese, ovvero venerdì 5 giugno. Una grande novità per il programma di Maria De Filippi che normalmente termina a maggio. Un cambio dovuto senza dubbio all’emergenza Coronavirus, che ha determinato molti stravolgimenti nelle programmazioni televisive.

Di sicuro la notizia farà molto piacere alla conduttrice ma anche ai fan del programma che da anni seguono con dedizione il format. Intanto, dopo aver scoperto chi si nasconde dietro l’Alchimista ora tutti sono in ansia di sapere se Sirius è davvero interessato a Gemma. Per ora resta solo una settimana per vedere cosa accadrà.

Chi prenderà il posto di Maria De Filippi?

Maria De Filippi dunque si prepara ad andare in vacanza. Insieme a lei anche tutti i collaboratori di Uomini e donne e Amici. Nell’attesa del ritorno, previsto come sempre a settembre, la conduttrice si prepara per una nuova e diversa edizione di Temptation Island Vip.

Intato, al posto del noto format di canale 5, andrà in onda allo stesso orario una nuova soap turca che vede protagonsita Can Yaman. Il titolo della serie in originale è Ekrenci Kus, ma qui la vedremo come Daydreamer – Le ali del sogno. La trasmissione di Maria De Filippi, come detto in precedenza, terminerà venerdì 5 giugno e tutto fa pensare che dal successivo lunedì potremo iniziare la seguire le vicende dell’affascinante pubblicitario Can Divit.