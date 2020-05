Oroscopo 30 maggio 2020: Scorpione positivo, nervosismo per Gemelli e Sagittario

Nella giornata del 30 maggio, l’Oroscopo invita gli Scorpione ad approfittare delle stelle in assonanza per pensare a progetti futuri. Gemelli e Sagittario potrebbero accusare di un po’ di nervosismo.

Previsioni 30 maggio da Ariete a Vergine

Ariete. La maggior parte dei nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo di rinascita. Tuttavia, potrebbe esserci qualcuno che sarà costretto a prendere delle decisioni importanti e drastiche in amore. I rapporti solidi, invece, saranno pronti per cimentarsi in nuovi e duraturi progetti.

Toro. I Toro, finalmente, lasceranno andare un po’ delle preoccupazioni degli ultimi tempi per lasciare il posto alla leggerezza. In amore ci saranno dei grossi miglioramenti. Anche i rapporti con la famiglia e con le vostre amicizie saranno più distesi rispetto ai giorni precedenti. Non lasciatevi sopraffare dai ricordi che potrebbero attanagliare la vostra mente oggi.

Gemelli. In amore potrebbe esserci un po’ di nervosismo secondo l’Oroscopo del 30 maggio. Tuttavia, non bisognerà disperare in quanto le cose andranno verso un graduale miglioramento nei prossimi giorni. Forse potreste essere un po’ stanchi in questo periodo, quindi, approfittate del fine settimana per riposare un po’. Il lavoro, invece, sta ripartendo con grande soddisfazione.

Cancro. Oggi potrebbe esserci qualche ripensamento sulle scelte prese nel lavoro. Le finanze continuano ad essere altalenanti e a tenervi sulle spinte. Per quanto riguarda l’amore, invece, si prospetta una giornata all’insegna della grande intesa specie con i nati sotto il segno della Vergine. Ora sentite il bisogno di tranquillità, pertanto, chiudete le storie troppo complesse.

Leone. Molti di voi sono carichi e pronti per compiere grandi scelte in amore. Se state pensando di mettere su famiglia, questo potrebbe essere il momento propizio. Anche il lavoro vi donerà importanti soddisfazioni e non è escluso che possa arrivare la promozione che tanto stavate attendendo.

Vergine. La Luna entrerà nel vostro segno oggi e questo vi renderà un po’ più suscettibili del solito. Dovreste cercare di mantenere la calma e il controllo, specie in amore. Non abbiate paura di dire che qualcosa non vi sta bene. In questi giorni potreste essere spinti a ricercare il consenso della famiglia sulle vostre scelte. Questo potrebbe essere giusto, ma ricordate che la vita è la vostra.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giove dissonante vi spingerà ad avere qualche preoccupazione che riguarderà sia la sfera amorosa sia economica. Molti di voi potrebbero vivere tensioni e liti in amore. Il nervosismo vi accompagnerà ancora per un po’ di giorni. Siate più calmi, specie per quanto concerne le questioni lavorative.

Scorpione. L’Oroscopo del 30 maggio preannuncia una giornata davvero positiva e carica. Approfittate della situazione per mettere in atto progetti e prendere decisioni importanti. Le stelle sono dalla vostra parte in questo momento. Anche l’amore procederà bene. Se in questo periodo siete stati un po’ nervosi e lo avete riversato sul partner, ora è il momento di rimediare.

Sagittario. Sia ina more sia nel lavoro potrebbe esserci qualche piccola tensione. Forse vi gettate troppo di testa nelle situazioni e questo potrebbe portarvi ad avere dei rimorsi. Oggi cercate di mantenere la calma perché il nervosismo è nell’aria e potreste scoppiare anche per una sciocchezza. Il lavoro andrà meglio dal prossimo mese.

Capricorno. Periodo decisamente positivo per quanto riguarda il lavoro. L’Oroscopo del 30 maggio vi esorta a prendere delle decisioni per quanto riguarda l’amore. Chi di voi si sta trovando ad affrontare una storia travagliata, oppure, sta vivendo una duplice relazione, farebbe bene ad allontanare dalla propria vita le cose che fanno stare male.

Acquario. L’obiettivo principale dei nati sotto questo segno riguarda le finanze e il potenziare al massimo la vostra sfera economica. Le spese impreviste non mancheranno, pertanto, farete bene a essere parsimoniosi. Dopo una piccola delusione sul lavoro, finalmente, ci saranno i riconoscimenti che tanto stavate aspettando.

Pesci. Non è ancora il momento di prendere delle decisioni importanti. Rimandate alla prossima settimana le scelte serie. Per quanto riguarda l’amore, invece, state uscendo da una brutta situazione che vi ha tormentato per tempo. È assolutamente normale portarsi dietro gli strascichi, ma non crogiolatevi troppo nel viale dei ricordi.