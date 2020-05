Uomini e Donne, Valentina Autiero: l’interesse per Nicola Vivarelli e il consiglio per Giovanna Abate

La dama del trono over ha parlato del suo interesse per Nicola e ha voluto dare un consiglio a Giovanna, prossima alla scelta

Uomini e Donne: Valentina Autiero interessata a Nicola, è scontro con Gemma

Se avete seguito le ultime puntate di Uomini e Donne sapete bene che nella conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli “si è intromessa” Valentina Autiero. La dama ha confessato di provare un interesse molto forte nei confronti del ragazzo e questo ha scatenato la gelosia di Gemma. Nicola l’ha rifiutata, ma Valentina non si arrende e qualche volta ci prova con lui.

Alla rivista ufficiale del programma Valentina ha confessato che prova davvero un grande interesse nei confronti di Nicola. Inoltre, non ha capito tutta la rabbia e le parole dette da Gemma nei suoi confronti. Ma ecco nel dettaglio quali sono state le sue dichiarazioni.

L’opinione su Nicola e Gemma

Valentina ha detto di essere molto stanca degli attacchi che riceve e di essere chiamata “opinionista” o “tentatrice” perché crede di dire la sua opinione in base a quello che succede nel programma senza fare nulla di male. Gli attacchi di Gemma, in particolare, l’hanno ferita molto perché la dama torinese l’ha colpita sul personale dicendole che la sua vita è vuota di contenuti e che non ha fatto niente in cinque anni che si trova lì.

Lei, invece, ha creduto molto in alcuni rapporti che poi si sono chiusi non per scelta sua. Anche adesso si trova in una situazione difficile perché prova questo interesse per Nicola ma non è corrisposta. Valentina all’inizio pensava che Nicola fosse il classico ragazzino che voleva approfittare della popolarità di Gemma, poi sentendolo parlare e vedendo come ha affrontato la situazione ha iniziato a piacergli.

Per Valentina Nicola ha una bellissima testa, è molto maturo e quindi non vede la differenza d’età con lei che ha 40 anni. Tuttavia, sarebbe stata curiosa di chiedergli come può provare un interesse per una donna di 70 anni e perché non si guarda intorno. Ma ha anche confessato che in puntata in realtà lui la guarda spesso.

Il consiglio a Giovanna

Valentina è molto coinvolta anche nel trono di Giovanna che segue con attenzione e partecipazione. Nell’intervista a Uomini e Donne Magazine ha voluto dirle di non considerare il sì o il no della sua scelta, ma di scegliere chi le fa battere il cuore a prescindere dai gesti romantici o dalle cose fatte, dette e ricevute.