Federica Panicucci fuori da Mattino 5: da lunedì conduzione in solitaria di Francesco Vecchi

Federica Panicucci saluta Mattino 5

Dopo il periodo di lockdown, un mese fa Federica Panicucci era tornata alla guida di Mattino 5. Una conduzione che è terminata nella giornata di venerdì 29 maggio 2020. Infatti da lunedì prossimo la professionista toscana non sarà più al timone dello storico rotocalco di Canale 5. Dal 1 giugno tornerà la conduzione in solitudine del collega Francesco Vecchi.

Quest’ultimo, come aveva fatto durante la quarantena, si occuperà principalmente della Fase 2 dopo la chiusura dovuta al Covid-19. Naturalmente il saluto della Panicucci non è definitivo. La compagna di Marco Bacini tornerà alla conduzione della trasmissione curata da Videonews il prossimo 7 settembre. Prima di salutare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset, la donna ha fatto un gesto importante per tutti i collaboratori della format. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo tutti i dettagli.

La clip di ringraziamento realizzata dalla Panicucci

Rispetto gli anni passati in cui a fine trasmissione si riunivano tutti gli addetti ai lavori di Mattino 5, quest’anno causa emergenza Coronavirus si è agito diversamente. Federica Panicucci ha pensato di realizzare un video-messaggio con tutti i volti dei collaboratori del rotocalco di Canale 5, con il ringraziamento finale di lei e il collega Francesco Vecchi.

“Ho scelto una canzone che in tanti hanno cantato dai balconi durante il lockdown, che è il simbolo di questo periodo”, ha dichiarato la professionista toscana, chiedendo alla regia di trasmettere la clip in questione. “Grazie all’azienda, alla rete, a video news, questa edizione non la dimenticheremo. L’appuntamento è dal 7 settembre, speriamo con il pubblico, con gli opinionisti”, ha continuato la compagna di Bacini nel suo ultimo appuntamento a Mattino 5.

Mattino 5 con Francesco Vecchi per tutto il mese di giugno 2020

Quest’anno Videonews ha adottato una novità. Rispetto il passato Mattino 5 continuerà ad essere trasmesso per tutto il mese di giugno con Francesco Vecchi. Per questa ragione, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset rivedrà in televisione Federica Panicucci solo il prossimo autunno, ovvero il 7 settembre 2020.

Prima dei saluti, la professionista toscana ha auspicato che la prossima stagione del contenitore sia differente dell’attuale e che l’emergenza sanitaria da Covid-19 sia rientrata del tutto. Nel frattempo la donna ha fatto un grosso in bocca a lupo al collega per lunedì 1 giugno, quando riprenderà la versione news della storica trasmissione di informazione.