Sara Affi Fella, ecografia morfologica: ‘Mi veniva da piangere’

Sara Affi Fella ha potuto vedere meglio il bambino che aspetta da Francesco Fedato. Ecco com’è andata l’ecografia morfologica

Sara Affi Fella presto sarà mamma

Conoscete tutti Sara Affi Fella. Da quando ha partecipato a Temptation Island con Nicola Panico e poi è diventata una tronista di Uomini e Donne ha avuto una certa popolarità. Poi però è diventata ancora più popolare per lo scandalo che l’ha coinvolta. Infatti, ha finto di non stare più con Nicola per stare a Uomini e Donne con la sua complicità.

Ma Nicola stesso ha raccontato tutta la verità quando lei, presa dalla popolarità e dai soldi, l’ha lasciato per un calciatore. Dopo lo scandalo Sara è sparita per mesi per poi tornare sui social. Ha chiesto scusa, ha seguito una terapia, ma molti continuano ancora a criticarla pesantemente per quello che ha fatto.

Ad ogni modo lei è andata avanti con la sua vita, ha iniziato una relazione con Francesco Fedato, un altro calciatore, e adesso stanno aspettando un bambino. Presto Sara diventerà mamma e non sta nascondendo a chi la segue con affetto sui social come sta andando la gravidanza.

L’ecografia morfologica: ‘Mi veniva da piangere, che emozione!’

Sara non ha nascosto di avere avuto dei piccoli problemi all’inizio della gravidanza e per questo di essere stata costretta a stare a letto e a riposo. Poi tutto è andato per il meglio, la pancia continua a crescere e lei non si priva di mostrarsi e di pubblicare foto con il pancione sui social.

Recentemente ha anche comunicato di aver fatto l’ecografia morfologica e di aver potuto vedere meglio il suo bambino. Su Instagram ha raccontato che era molto tesa e qualche volta rimaneva con il fiato sospeso per paura che qualcosa non fosse a posto. Invece dalla misurazione degli organi e delle strutture pare sia tutto in ordine e che il bambino sia forte e sano.

Sara ha confessato di aver vissuto una grandissima emozione, tanto che le veniva da piangere, anche perché per la prima volta ha potuto vedere il viso di suo figlio. Francesco era con lei e per scherzare ha detto che non le somiglia per niente, ma è tutto il papà. Fino a quando il bambino sarà piccolo, Sara ha deciso di non mostrarlo sui social e di preservarlo dalla cattiveria della gente, quella cattiveria con cui lei ha ancora a che fare.