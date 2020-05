Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, la rivelazione di un giornalista: “Formano una coppia carismatica…”

Il rapporto speciale tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

E’ palese che oltre ad un rapporto professionale, tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli c’è qualcosa di più. le due professioniste sono legate da un sincero rapporto d’amicizia e la loro complicità è visibile dal pubblico. I due si conoscono da diverso tempo e l’anno scorso l’ha fortemente voluta a Tu si que vales col ruolo di giurata popolare dopo l’addio di Iva Zanicchi. Ora, invece, dopo l’esperienza nella versione classica di Amici, da tre settimane fa parte della giuria di Amici Speciali – Insieme per l’Italia.

Il giornalista del noto magazine Vero, Tommaso Martinelli ha espresso il suo punto di vista sull’attrice romana e sulla decisione presa nei suoi confronti da Queen Mary, affermando che quest’ultima ha fatto centro per l’ennesima volta. I telespettatori sono molto contenti e si divertono tantissimo quando la moglie di Costanzo e la Ferilli creano delle gag simpatiche sul piccolo schermo.

Il giornalista Tommaso Martinelli dice la sua sulla Ferilli e De Filippi

Senza ombra di dubbio dove sono presenti Maria De Filippi e Sabrina Ferilli il divertimento è più che assicurato. Il giornalista del periodico Vero Tommaso Martinelli ha sostenuto che le due formano una delle coppie più carismatiche del piccolo schermo. Per questa ragione il pubblico si è chiesto per quale motivo le due professioniste non mettano in cantiere un progetto che le coinvolga entrambe.

A Queen Mary di certo non mancano le idee e con molta probabilità ci lavorerà in futuro. Per la semifinale di Amici Speciali, la conduttrice pavese avrà organizzato un nuovo scherzo da fare all’attrice capitolina? Ricordiamo che venerdì prossimo le aveva fatto credere di essere in arresto.

Le parole di Umberto Gaudino su Sabrina Ferilli

Di recente il concorrente di Amici Speciali, Umberto Gaudino ha rivelato un particolare su Sabrina Ferilli. In pratica il ballerino professionista ha sostenuto di aver intravisto durante una sua esibizione di danza un innocente luccichio agli occhi della professionista capitolina.

“A chi è che non sarebbe piaciuto? Sabrina è Sabrina… Avevo il cuore a mille”, ha confessato il ragazzo. Per caso Maria De Filippi sfrutterà tali parole per organizzare un’altra burla ai danni della sua cara amica? A questo punto non rimane che aspettare.