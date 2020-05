Antonella Elia spiazza: ‘Incubi dopo il GF Vip, mi ha segnato’

Antonella Elia, ex concorrente del GF Vip, ha confessato di essere stata particolarmente segnata dall’esperienza nel reality e non in positivo

GF Vip: Antonella Elia dopo il reality

Antonella Elia è stata una delle concorrenti più discusse della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Da quando è entrata nella Casa il pubblico ha potuto trovare conferma del suo carattere spigoloso che più volte aveva mostrato in tv come opinionista e showgirl. Infatti, nel reality ha litigato con tutti.

In molti ricorderanno bene gli scontri avuti con Fernanda Lessa in cui si parlava di diavolo e maledizione, oppure gli scontri con Antonio Zequila, con Teresanna Pugliese, con Adriana Volpe e Licia Nunez. Come non menzionare poi le spinte date a Valeria Marini e il battibecco con Patrick Ray Pugliese che lei ha accusato più volte di una spinta che non c’è mai stata.

Lo stesso Alfonso Signorini ha dichiarato di non riuscire a capirla fino in fondo. Questa necessità di Antonella di attaccare sempre tutti non è comprensibile, anche se il conduttore è rimasto molto colpito, fino alle lacrime, dalla sua storia personale. Dopo il reality Antonella ha continuato ad attaccare i suoi ex coinquilini e ha cambiato, invece, idea su alcuni aspetti importanti della sua vita.

La decisione sul figlio in affido e gli incubi post GF Vip

Durante il programma una delle vicende che l’hanno particolarmente coinvolta è stata quella del “tradimento” del suo fidanzato Pietro Delle Piane. Quest’ultimo è stato paparazzato in compagnia dell’ex Fiore Argento e ne è nata una polemica. Antonella era decisa a lasciarlo, ma dopo il reality hanno continuato in modo molto sereno la loro relazione.

Tuttavia, se prima la showgirl era decisa a prendere un bambino in affido, dopo il GF Vip ha cambiato idea. In un’intervista su Chi ha spiegato che nella Casa era travolta dalle emozioni, ma con lucidità adesso crede di non essere pronta. Non solo, ma ha anche confessato che dall’esperienza al Grande Fratello Vip si porta soltanto cose negative. Infatti, ogni notte fa degli incubi spaventosi, urla nel sonno ripensando alla Casa.

Dal reality si porta dietro un senso di sfiducia nei confronti del genere umano. Per fortuna, però, le cose con Pietro vanno bene e sono pronti ad una convivenza. Se questa esperienza andrà bene, riuscirà a tranquillizzarla, allora tra un anno potrebbe anche esserci il matrimonio. Voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?