Roberta Di Padua smaschera Veronica, l’affondo in diretta: ‘La colpa è di…’

Roberta Di Padua si è schierata di nuovo contro Veronica Ursida. Le due dame di Uomini e donne da tempo non vanno d’accordo e lo confermano i vari battibecchi che hanno all’interno dello studio. In una delle ultime puntate del trono over, la bionda è stata messa di nuovo con le spalle al muro tanto che nessuno crede più alla sua buona fede all’interno del programma.

Dopo aver ricevuto dei fiori da un cavaliere, Veronica ha confessato di conoscerlo grazie ai social. Nulla di strano se non lo avesse tenuto nascosto alla redazione e anche a Giovanni, cavaliere con il quale sta instaurando una conoscenza.

Roberta Di Pauda si è trovata d’accordo con i due opinionisti che, hanno accusato la dama di essere bugiarda, tanto da chiedere il suo telefono per controllare la sua sincerità. Tornata a casa, la giovane mamma di Cassino ha deciso di lanciare l’ennesima frecciatina nei confronti della sua rivale, smascherando davanti a tutti il suo piano.

Roberta Di Padua contro Veronica

Roberta Di Padua non ha mai creduto nella buona fede di Veronica. Le due donne si sono scontrate già lo scorso anno quando la Ursida ha intrapreso una breve conoscenza con Armando, finita come tutti sappiamo in malo modo. Entrambe anche negli ultimi mesi, stavano conoscendo lo stesso cavaliere fino a quando, Giovanni ha preferito continuare solo con la Ursida

Un gesto che a Roberta non è andato affatto giù ed ha accusato più volte i due di essere d’accordo e di fingere un interesse che non esiste. E proprio durante la serata di ieri, dopo la messa in onda della puntata ha attaccato la sua rivale per l’ennesima volta, mettendola in forte imbarazzo sui social.

La dama smaschera la Ursida

Roberta Di Padua durante la serata di ieri, ha deciso di dire la sua su Veronica. Con poche parole, dirette e concide, ha dato il suo parere sulla Ursida. Ovviamente non ha fatto nomi ma la sua frecciatina non lascia dubbi. La dama è apparsa così nelle sue storie Instagram e ha affermato che: “La colpa non è di chi recita… ma di chi applaude”. La Di Padua non sembra quindi voler abbassare l’ascia di guerraposare l’ascia di guerra, sottolineando quando a suo parere Veronica sia una persona bugiarda e poco sincera.