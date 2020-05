Caterina Balivo spiega su Insatgram perché ha lasciato Vieni da me: “Ho trovato il coraggio” (FOTO)

La notizia circa l’allontanamento di Caterina Balivo da Vieni da me è, ormai, ufficiale. La donna lo ha annunciato con fermezza anche durante le ultime puntate, tuttavia, è stato su Instagram che è riuscita ad essere un po’ più precisa e sincera.

Nell’ultimo post presente sul suo profilo, infatti, la conduttrice ha ribadito la sua decisione ed ha spiegato di aver finalmente trovato il coraggio di lasciare il programma. Dopo ben 15 anni, ha deciso di porre fine a questa routine. Vediamo cosa l’ha condotta verso questa decisione.

L’annuncio di Caterina Balivo su Instagram

Oggi andrà in onda l’ultima puntata di Vieni da me in cui vedremo come conduttrice Caterina Balivo. La donna ha deciso di lasciare le redini della trasmissione per cimentarsi in altre attività. Attraverso un post su Instagram, la protagonista ha esordito dicendo che dopo ben 15 anni di onorata carriera smetterà di entrare nelle case degli italiani dicendo a gran voce il solito “Buon pomeriggio”. La donna ha voluto fare una disamina di tutto il tempo trascorso e di tutte le esperienze vissute.

In merito a questo, ha detto di essere sempre riuscita a portare a termine i suoi obiettivi, grazie soprattutto all’aiuto e alla complicità delle persone che hanno lavorato con lei. Per essere sempre presente in televisione, la Balivo ha dovuto fare molti sacrifici professionali e soprattutto familiari. Ad ogni modo, il successo avuto, specie negli ultimi due anni, l’ha ripagata di tutti gli sforzi.

Lascia Vieni da me per nuove esperienze

Adesso, però, è giunto il momento di prendere una decisione diversa. I dolorosi momenti vissuti in questo periodo per tutta l’Italia le sono serviti da sprono per fare un po’ di chiarezza nella sua vita e valutare quelle che sono le cose davvero importanti e per cui vale la pena lottare. Proprio questo periodo le ha dato l’opportunità di trovare il coraggio di lasciare un porto prestigioso e sicuro come quello offerto dalla RAI.

Caterina Balivo, dunque, saluta Vieni da me per cimentarsi in nuove esperienze, che le serviranno ad entrare sempre meglio nelle abitazioni degli italiani. Per il momento, non ha voluto fornire ulteriori specificazioni in merito alla questione. Ad ogni modo, è sicura che anche dopo questo allontanamento continuerà a tenersi in contatto con i suoi fan e non lasciare in modo definitivo il legame con il suo pubblico.