Uomini e Donne, Alessandro Graziani svela in anticipo la scelta di Giovanna Abate: “Credo sarà lui…”

Alessandro Graziani parla della scelta di Giovanna Abate

Nelle ultime settimane l’Alchimista che poi si è rivelato essere Davide Basolo ha conquistato l’attenzione e forse il cuore di Giovanna Abate, prossima alla scelta. E se quest’ultimo ha ottenuto qualche punto in più nei suoi confronti c’è un latro corteggiatore che ha deciso di auto eliminarsi.

Stiamo parlando di Alessandro Graziani che ha deciso di fare un passo indietro e dare la possibilità ad Sammy Hassan o lo stesso Basolo ad essere la possibile scelta della tronista romana. E per questa ragione il giocatore di basket ha rotto il silenzio rilasciando una lunga intervista per il Magazine di Uomini e Donne. “Credo che sarà Sammy la sua scelta e mi auguro che risponda di sì”, ha detto lo sportivo.

Lo sportivo ha gettato la spugna lasciando Uomini e Donne

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Alessandro Graziani riferendosi a Giovanna Abate che potrebbe ricevere un no secco da Sammy o Davide, ha detto: “Se ricevesse un no, sicuramente non la cercherei, ma non le chiuderei la porta in faccia”. Il bel sportivo ha lasciato lo studio del dating show di Maria De Filippi perché non riusciva a più tollerare il modo di fare teatrale e provocatorio del rivale Hassan.

Secondo il corteggiatore quest’ultimo ogni volta che parla con la tronista capitolina provoca un acceso scontro che potrebbe dare fastidio o stancare il pubblico di Canale 5. Qualche giorno fa, dopo aver danzato con la Abate, Sammy l’ha provocata riferendole che ora avrebbe ballato con molto piacere con Valentina Autiero, storica dama del parterre senior.

Alessandro Graziani dichiara che poteva innamorarsi della Abate

Stando alle anticipazioni, Alessandro Graziani ha lasciato il Trono classico di Uomini e Donne e di conseguenza anche Giovanna Abate. Intervistato dal Magazine di U&D, l’ormai ex corteggiatore ha confidato che si sarebbe potuto innamorare della tronista romana.

Ovviamente il ragazzo non prevede il futuro, quindi non sa se la loro conoscenza avrebbe avuto un lieto fine. C’è da dire che l’isolamento per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19 non ha per niente aiutato la loro frequentazione. Allo sportivo piace molto il contatto fisico e con il suo modo di fare e i suoi gesti avrebbe dato una mano d’aiuto in più per conquistarla.