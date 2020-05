Gianmarco Onestini torna a parlare di Adara Molinero: nuovo confronto?

L’ex gieffino ha parlato della possibilità di un confronto con la sua ex fidanzata. Ecco i pensieri di Gianmarco nei confronti di Adara

Gianmarco Onestini pronto ad un confronto con Adara Molinero?

Conoscevamo Gianmarco Onestini prima perché era il fratello di Luca, corteggiatore, tronista di Uomini e Donne e poi concorrente del GF Vip 2, poi per la sua partecipazione al Grande Fratello 16. In quell’occasione ha fatto parlare molto di sé per il rapporto con Ivana Icardi e poi con Erica Piamonte. Tuttavia, qualche mese dopo è diventato molto popolare in Spagna dove ha partecipato alla settima edizione del Gran Hermano e poi a El Tiempo del descuento vincendo.

Nel reality Gianmarco ha incontrato Adara Molinero e tra loro è nato un sentimento. Alla fine del programma lei ha lasciato il suo compagno Hugo Sierra e si è fidanzata con Gianmarco. Le incomprensioni tra i due, però, li hanno portati a vivere l’avventura in un secondo reality spagnolo nella speranza di potersi chiarire e così è stato.

Dopo alcune settimane di convivenza in Spagna con Adara, Gianmarco ha improvvisamente annunciato la rottura dicendo di avere scoperto delle chat compromettenti. Dopo qualche scontro e un periodo di silenzio, Gianmarco è tornato a parlare di lei.

Gianmarco: ‘Un confronto? Sì, ma…

In Spagna, ma anche in Italia, è ancora alta l’attenzione verso la coppia nonostante la fine della loro storia. Adara continua ad essere protagonista nelle tv spagnole perché sia la mamma che l’ex compagno sono concorrenti a Supervivientes e non solo.

Alcuni utenti, dunque, continuano a fare delle domande a Gianmarco su Adara e recentemente l’ex gieffino ha deciso di rispondere. Qualcuno gli ha chiesto se accetterebbe un confronto con Adara dal momento che lei ha recentemente affermato che vorrebbe parlargli. Gianmarco ha detto di essere sorpreso da quelle parole perché Adara è molto incoerente, in quanto prima dice che non vuole più vederlo e poi dice che vuole parlare con lui. Ad ogni modo lui accetterebbe un confronto con lei, ma solo per parlare.

Infatti, a chi gli ha chiesto se tornerebbe con lei ha detto un “non lo so” seguito da una serie di fattori negativi. Lui pensa che i valori siano incompatibili, i principi molto diversi e lei non ha rispetto per chi le sta accanto. Non si è pentito di aver seguito il suo cuore, ma è difficile che possano tornare insieme due persone così diverse.