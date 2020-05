Gemma Galgani replica a tono alle accuse di Giorgio Manetti: ‘la dignità l’ho persa quando ti frequentavo’

Continua il botta e risposta tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Poche settimane fa, l’ex cavaliere di Uomini e Donne aveva definito la sua ex falsa, affermando che ad oggi nessuno più crede alla sua buona fede.

La decisione di farsi corteggiare da Nicola Vivarelli ha messo in seria discussione la sua credibilità all’interno del format. Della stessa opinione è anche Tina Cipollari che non smette di insultarla e criticarla. A quanto pare, però, Gemma Galgani questa volta non ci sta e in un’intervista ha risposto a tono alla sua vecchia fiamma.

Giorgio Manetti critica Gemma Galgani

In una lunga intervista, rilasciata ad ‘Uomini e Donne Magazine’, Gemma Galgani ha replicato, a tono, alle dure parole di Giorgio Manetti. L’ex cavaliere qualche giorno fa, aveva dichiarato di non riconoscerla più per il suo atteggiamento ei confornti di Nicola Vivarelli.

Il baby corteggiatore più giovane di lei di circa 40 anni ha fatto perdere la testa alla donna, anche se la Galgani non lo vuole ammettere. La dama del programma di Maria De Filippi ha ribattuto duramente alle dichiarazioni del cavaliere fiorentino affermando pesanti parole.

La dama di uomini e donne replica alle accuse di George

Gemma Galgani ha davvero accantonato la love storie con Giorgio Manetti le dure paorle nei suoi confronti ne sono la conferma. La dama, infatti ha dichiarato di aver perso la sua dignità quando lo ha frequentato, accettnado tante cose che non avrebbe dovuto: “La dignità l’ho persa quando lo frequentavo appassionatamente accentando tutta quella schiera di donne che ogni puntata si sedevano davanti a lui. Subito diventavo lo zerbino d’Italia”.

Gemma Galgani, però, nello stesso tempo è consapevole di aver vissuto un’importante relazione che le ha portato grandi gioie ma anche sofferenze. Per tale ragione non rinnega ciò che ha fatto anche perchè sa benissimo di averlo amato con tutta se stessa, anche se ha sofferto. Dopo tante delusioni, conoscenze finite in malo modo e interessi non contraccambiati, la dama torinsese, sembra aver trovato in Nicola Vivarelli la giusta motivazione per sperare e sognare quell’amore tanto desiderato.

“Nicola ha una parlantina che cattura. E’ un ragazzo gentile, premuroso, educato nei confronti di tutti. Persona libera forgiata nella disciplina”.