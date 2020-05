Uomini e Donne, l’accusa a Davide Basolo l’Alchimista: ‘Fa così con tutte, vuole solo popolarità’

Spuntano le prove contro Davide Basolo. Qualcuno lo accusa di volere solo popolarità. Ecco che cosa sta succedendo

Uomini e Donne: Giovanna rapita dall’Alchimista

Uomini e Donne è stato bruscamente interrotto a metà marzo a causa del Coronavirus e la produzione si è messa lo stesso al lavoro per poter andare in onda nonostante l’emergenza. Per due settimane abbiamo, dunque, visto un nuovo format in cui Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno conosciuto dei corteggiatori via chat.

Quando è tornata la versione classica, Gemma ha potuto conoscere alcuni suoi corteggiatori ed è ormai nota la sua conoscenza con Sirius, ovvero Nicola Vivarelli. Mentre Giovanna ha voluto conoscere l’Alchimista. Dopo molte puntate in cui lui ha continuato a mascherarsi, ha tolto la maschera e ha rivelato la sua identità: è Davide Basolo.

Lui ha giustificato questa scelta con il non voler mostrarsi in televisione e conoscere soltanto Giovanna nell’aspetto più intimo e profondo e questo sembra aver colpito molto la tronista. Davide, però, ha comunque ricevuto tantissime critiche. Per molti ha usato questo stratagemma appunto affinché tutti si interessassero a lui. Adesso spuntano altre rivelazioni sul suo comportamento.

Elena Morali contro Davide Basolo: ‘Fa così con tutte’

Prima che Davide si togliesse la maschera, nel web c’era una vera e propria caccia alla sua identità. Da piccoli dettagli del suo collo, delle mani, alcuni cercavano di trovare delle corrispondenze in persone già note. Soltanto FanPage.it aveva scoperto che era Davide.

Tuttavia, da quando lui stesso ha deciso di togliere la maschera sui social è iniziata un altro tipo di caccia, ovvero quella ai suoi profili social. A questo proposito è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano. Un’utente le ha scritto dicendole di aver notato che Davide mette il like a tutte le foto di Chiara Morali, la sorella di Elena.

Successivamente è arrivata anche la risposta della Morali che ha confermato che in estate Davide faceva così con tutte. Non poteva quindi mancare il commento e l’opinione della stessa Deianira. La nota blogger non ha dubbi: Davide Basolo è l’ennesimo “affamato di fama” che sta prendendo in giro tutti solo per avere un periodo di popolarità. Alla luce di tutto questo, ma anche del suo comportamento a Uomini e Donne con Giovanna Abate, voi che opinione vi siete fatti di lui?