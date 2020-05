Balivo dice addio a Vieni da Me, ma una fonte dice “Fatta fuori per Sottile”

Balivo e l’addio a Vieni da Me

Balivo dice addio a Vieni da Me. È successo oggi pomeriggio, in diretta, durante la messa in onda della trasmissione pomeridiana di Rai 1. Una perdita che di sicuro scontenterà tutti i fan della conduttrice napoletana, i quali sui social hanno espresso tutto il loro rammarico e la loro tristezza per questa decisione. Una decisione che, stando alle parole della conduttrice, parrebbe provenire da lei. Ma nelle ultime ore stanno emergendo dettagli che mettono in dubbio questa cosa.

Vieni da Me è andato in onda da settembre 2018, in sostituzione del quiz Zero e Lode condotto da Alessandro Greco. Una repressione, quella del game show, che non fu non accompagnata da polemiche visti i discreti ascolti (12% di share con picchi vicini al 14%) ed i bassi costi. A volere il talk condotto da Caterina Balivo, il direttore di Rai 1 dell’epoca Angelo Teodoli. Nel corso degli anni, le direzioni sono cambiate ed il programma, che non ha mai realizzato ascolti invidiabili, è stato confermato dal successore di Teodoli Teresa De Santis. Quest’ultima, è stata sostituita nel mese di gennaio da Stefano Coletta, ex direttore di Rai 3.

Il discorso fatto all’ultima puntata

Nell’ultima puntata di oggi, 29 maggio, di Vieni da Me, Caterina Balivo ha dato il suo addio ai telespettatori. “Questa, per me, è l’ultima puntata… Sono trascorsi quindici anni da quando vi dico ‘Buon pomeriggio’… ed ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, li ringrazio tutti, quelli di oggi e quelli di ieri, perché, ogni volta, la nave in porto è arrivata anche se abbiamo attraversato mari difficili, molto difficili” ha esordito la presentatrice originaria di Aversa.

La Balivo ha concluso così il discorso: “Mi mancherete tantissimo. E vi ringrazio. Ogni volta ci avete dato quella spinta per raggiungere quel porto che sognavamo come meta finale. Io sono sicura di una cosa, non ci perderemo mai di vista”. Nelle ultime ore, però, stanno emergendo delle indiscrezioni che metterebbero in dubbio il fatto che, a lasciare il programma sia stata la stessa Balivo.

Quelle chat che dicevano “La Balivo sarà fatta fuori per Sottile”

Indiscrezioni pesanti stanno girando in queste ore riguardo la cancellazione di Vieni da Me. Secondo quanto dichiarato su Twitter dal giornalista di TvBlog, Massimo Galanto, La rimozione di Caterina Balivo dalla fascia pomeridiana era stato architettato da mesi. Addirittura da novembre 2019. In una conversazione di Whatsapp, uno di TvBlog dice a Galanto: “Hai saputo di Vieni da Me e la Prova del Cuoco? Chiudono entrambe quest’anno, ma Endemol e Magnolia metteranno nuove cose loro…”.

Questa fonte, inoltre, anticipa anche di cosa si tratta: “La Clerici avrà un nuovo programma di cucina. La Balivo andrà a casa e al suo posto ci sarà un uomo”. Galanto, posta infine una conversazione del 23 gennaio, dove Galanto dice ad un suo collega: “Mi dicono che Coletta sarebbe orientato a togliere la Balivo. Al suo posto, potrebbe entrare nel daytime di Rai 1…Salvo Sottile“. Sottile, attualmente volto di Rai 3 con Mi Manda Rai 3 e Prima dell’Alba ed in passato su Rete 4 con Quarto Grado, potrebbe dunque essere promosso sulla prima rete.