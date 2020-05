Uomini e Donne anticipazioni 3 giugno: nuovi risvolti tra Enzo e Pamela, Giovanna irrispettosa (VIDEO)

Il prossimo appuntamento con Uomini e Donne sarà mercoledì 3 giugno. Lunedì e martedì, infatti, il talk show pomeridiano non andrà in onda in occasione del ponte legato alla festa della Repubblica del 2 giugno.

In tale messa in onda assisteremo a molti colpi di scena. Stando a quanto trapelato su Witty tv, torneranno in studio Enzo e Pamela con nuovi risvolti in merito alla loro storia. Anche Veronica e Giovanni avranno un duro confronto. Giovanna, invece, farà perdere le staffe per la prima volta all’Alchimista.

Spoiler 3 giugno: nuovi risvolti su Enzo e Pamela

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 giugno vedremo che Enzo Capo si siederà al centro dello studio per fare degli aggiornamenti in merito alla storia con Pamela. Quest’ultima, però, deciderà di non entrare subito in puntata, in quanto desiderosa di conoscere prima le dichiarazioni del suo ex. Dopo poco, poi, verrà dato spazio ad un’altra coppia molto discussa del trono over del talk show, stiamo parlando di Veronica e Giovanni.

In una delle precedenti puntate del programma abbiamo visto che l’Ursida è stata messa sotto torchio dagli opinionisti. La donna è stata accusata di avere un uomo al di fuori, pertanto, le è stato chiesto di mostrare il cellulare. Lei, però, non ha voluto rendere pubblico il contenuto di quanto presente nel dispositivo, ma ha preferito mostrare tutto solo al suo cavaliere. Quest’ultimo, allora, in puntata rivelerà quanto appreso e dirà di essere rimasto parecchio turbato. (Clicca qui per il video)

Giovanna sta mentendo a Uomini e Donne?

Gli ultimi giorni non sono stati affatto facili tra i due che, infatti, si sono trovati ad affrontare un po’ di polemiche. Nel corso del dibattito, poi, vedremo che interverrà anche Roberta Di Padua, la quale dirà di non credere minimamente a Veronica. Quest’ultima, allora, perderà le staffe e si punzecchierà pesantemente con la sua interlocutrice. Una volta sviscerate tutte le dinamiche del trono over di Uomini e Donne, si passerà a quello classico.

Giovanna avrà modo di confrontarsi con l’Alchimista e Sammy. Specie il primo si mostrerà particolarmente adirato nei suoi confronti, specie per il fatto che accanto a loro due noterà una terza sedia. Che si tratti di Alessandro? Gianni, inoltre, per la prima volta si scaglierà contro l’Abate dicendole di mancare di rispetto a Davide in quanto si vede palesemente che è innamorata di Sammy.