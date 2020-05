Prima notte di nozze, ragazza fa richiesta bizzarra al futuro sposo: il racconto su Reddit

La prima notte di nozze è il momento più bello e romantico per una coppia appena sposata. Ci si aspetta l’idillio, il culmine del proprio amore, ma per questo malcapitato ragazzo, avrebbe potuto trasformarsi in incubo. La sua fidanzata gli ha chiesto infatti di prendere parte a un ‘rituale’ la notte d matrimonio, che rappresenta una tradizione della sua famiglia da secoli. Ma di che rito si tratta?

Prima notte di nozze con i genitori dietro la porta: macabra richiesta

Il giovane protagonista di questa storia, che avrebbe dovuto sposare la sua ragazza prossimamente è rimasto di stucco per questa bizzarra proposta sulla prima notte di nozze.

Il ragazzo spiega su Reddit che la sua fidanzata ha una grande famiglia allargata. La coppia, entrambi di 23 anni, aveva deciso di convolare a nozze per l’inizio del prossimo anno. Un giorno, mentre erano tutti riuniti, l’uomo ha notato i cugini della sua ragazza fare battute sulla loro prima notte di nozze. La cosa gli è sembrata strana ma non ha fatto domande. In seguito mentre parlava con la sua partner delle possibili destinazioni per la luna di miele, la sua fidanzata gli ha detto che non avrebbero avuto bisogno di una suite nuziale.

La futura sposa ha chiesto al giovane di pernottare a casa dei suoi genitori, senza dare inizialmente un motivo valido. Notando che la ragazza non fosse sincera, il giovane ha insistito con l’argomento e la fidanzata gli ha confessato che la sua famiglia ha una “tradizione per la prima notte di nozze”.

Di cosa si tratta?

Il ragazzo scrive su Reddit in cosa consiste questa tradizione. In pratica marito e moglie vanno insieme nella camera da letto principale per stare insieme. Il resto della famiglia attende fuori dalla porta per tutta la durata del rapporto, in modo che possano applaudire e complimentarsi quando escono. Alla fine, viene tagliato un pezzo del lenzuolo e cucito in un grande arazzo che la madre della sposa possiede.

La ragazza ha notato il disagio del fidanzato e ha provato a convincerlo dicendogli che possono anche fingere, ma devono accontentare la sua famiglia. Il 23enne dal suo canto non ha la più pallida intenzione di prestarsi ad una cosa tanto orrenda. La futura sposa a quel punto ha scritto a sua madre, la quale a sua volta ha scritto al genero dicendogli che non capisce ancora l’importanza della famiglia e della tradizione. La donna dice che questo tipo di tradizione è in circolazione da più tempo di quanto si possa immaginare. Sta di fatto che a questa storia, gli utenti hanno risposto con molto sarcasmo, mentre il ragazzo ora si dice confuso e non sa se vuole più sposare la fidanzata.