Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sostituita: la decisione di Mediaset

Chiude la stagione 2019/2020 di Pomeriggio Cinque

Una stagione bella piena per Barbara D’Urso che dagli inizi dello scorso settembre lavora incessantemente in televisione. Dopo mesi di programmazione, venerdì 29 maggio 2020 su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. La padrona di casa Barbara D’Urso ha salutato il suo pubblico che le ha regalato tantissime soddisfazioni dal punto di vista degli ascolti e di share.

Rispetto alla precedente edizione che di è chiusa a metà giugno, quest’anno lo storico rotocalco ha anticipato visto il duro lavoro fatto dalle maestranze durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tranquilli il programma e Lady Cologno torneranno il prossimo settembre con la 14esima stagione. Ma cosa andrà in onda al posto di Carmelita? Per tutta l’estate verranno trasmessi dei film tv, la soap opera Il Segreto è poi le repliche di Avanti un altro. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà dalla prossima settimana.

La nuova programmazione pomeridiana di Canale 5

Come la chiusura di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, i vertici di Mediaset cambieranno la programmazione di Canale 5. Da lunedì prossimo sulla rete allo stesso orario del rotocalco ci saranno dei film tv. Il primo giugno i telespettatori avranno modo di vedere ‘Le mie Nozze Country’, mentre il giorno successivo andrà in onda ‘Inga Lindstrom – Screzi d’Amori’. Invece mercoledì 3 giugno ‘Robin Pilcher – Oltre l’Oceano’, il giovedì ritorna l’appuntamento con Rosamunde Pilcher – La Promessa.

Mentre il venerdì sarà la il turno de ‘La Lampada del desiderio’ . Per la prossima settimana ci sarà questo palinsesto, poi per le successive bisogna attendere la nuova programmazione. Alle 18.45 verranno trasmessi le repliche del game show di Paolo Bonolis, in attesa di vedere gli episodi inediti.

Live Non è la D’Urso chiude domenica 14 giugno 2020

Una volta chiuso Pomeriggio Cinque, da lunedì prossimo Barbara D’Urso sarà concentrata esclusivamente sulle ultime due puntate di Live Non è la D’Urso, oltre a quella del 30 maggio. L’appuntamento con il rotocalco domenicale di Canale 5, infatti, proseguirà fino al 14 giugno.

Quella sera la padrona di casa Carmelita saluterà il suo pubblico dando appuntamento a settembre per la terza edizione. Al momento, invece, non sappiamo nulla se Lady Cologno ad autunno sarà alla guida di Domenica Live e se il talk rientra ancora nel palinsesto delle rete ammiraglia Mediaset.