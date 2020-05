“Purtroppo non ci sarà…”: mazzata di Mediaset, Gerry Scotti ingoia un boccone amaro

Reazione a Catena si sfiderà con le repliche di Avanti un altro

Nelle ultime ore sul web è iniziata a circolare una notizia che riguarda Caduta libera e Reazione a Catena. Il primo è uno storico game show di Canale 5, mentre il secondo della rete ammiraglia della Rai. Inizialmente i due dovevano sfidarsi nell’estate 2020, ma a quanto pare non sarà così.

Il quiz condotto da Marco Liorni tornerà regolarmente a partire dal 29 giugno e, come prevede il Dcpm, la trasmissione andrà in onda senza pubblico in studio e con le distanze fisiche. Stessa cosa sta accadendo da qualche settimana a L’Eredità e I soliti Ignoti, rispettivamente di Flavio Insinna e Amadeus. Mentre i fan del gioco con le botole dovranno pazientare un altro po’. Ebbe si, il programma di Gerry Scotti non andrà in onda in estate.

Gerry Scotti smentisce il ritorno di Caduta Libera in estate

Dopo la diffusione della notizia del ritorno di Caduta Libera a fine giugno 2020 nel preserale di Canale 5, qualche ora dopo è giunta la secca smentita da parte di Gerry Scotti. Ebbene sì, il game show della rete ammiraglia Mediaset non tornerà non prima del 31 agosto. Attraverso un post sul suo account Instagram, il professionista pavese ha scritto il seguente messaggio: “Purtroppo… fake. Caduta libera torna il 31 agosto!”. Quindi il popolare quiz con le botole è campione d’ascolti non verrà trasmesso in estate.

Al suo posto i vertici del Biscione dovrebbero mandare in onda le repliche di Avanti un altro e forse le puntate inedite interrotte lo scorso marzo causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Ovviamente nel corso delle settimane ci potrebbero essere dei cambi di programmazione. Di conseguenza il game capitanato da Gerry Scotti dovrebbe tornare riempire il palinsesto autunnale.

Il nuovo palinsesto estivo di Canale 5

In questi ultimi anni i vertici Mediaset hanno abituato il pubblico di Canale 5 a vedere Caduta Libera nel periodo estivo, mentre Avanti un altro in inverno e primavera. Un po’ di tempo fa Gerry Scotti ha condotto anche The Wall, il quiz tv molto seguito dai telespettatori.

Ma per ora non ci sono informazioni su un possibile ritorno sul piccolo schermo. Sarà nostro dovere informarvi nel caso in cui i dirigenti dell’azienda del Biscione dovrebbero cambiare ancora una volta la programmazione estiva della rete ammiraglia.