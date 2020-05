Amici Speciali, Sabrina Ferilli rimprovera a Maria De Filippi: “Che ca**o hai combinato…” [VIDEO]

Il gioco della roulette russa alla carbonara ad Amici Speciali

Venerdì sera su Canale 5 è andata in onda la semifinale di Amici Speciali condotta da Maria De Filippi. Dopo lo scherzo della settimana scorsa ai danni di Sabrina Ferilli facendole credere di essere in arresto, l’attrice romana si è voluta vendicare dell’amica. In che modo?

La professionista capitolina ha deciso di affrontare la moglie di Maurizio Costanzo nella roulette russa alla carbonara. Un gioco che le due avevano fatto già in passato ad House Party. Stavolta, però, solo la padrona di casa del talent show doveva rompersi un uovo in testa in caso di risposta errata ai quesiti posto dalla Ferilli.

Inizialmente Queen Mary è vstata titubante nel partecipare o no alla sfida, perché anni fa ad House Party le due hanno impiegato un paio d’ore per registrare questo tipo di gara. Ma le domande fatte da Sabrina nascondevano dei trabocchetti e naturalmente Maria le ha sbagliate tutte. Il primo uovo si è rotto immediatamente, mentre il secondo nonostante non fosse sodo è rimasto integro. A quel punto la Ferilli stranita ha sbottato contro l’amica in questo modo: “Ma che ca**o hai combinato!”.

Sabrina Ferilli si vendica di Queen Mary

Dopo che Maria De Filippi ha proclamato finalista Michele Bravi, Sabrina Ferilli ha preso ancora una volta la parola per vendicarsi di nuovo della conduttrice di Amici Speciali. La moglie di Maurizio Costanzo è rimasta a bocca aperta dalla proposta della giurata ma poi hanno messo su una nuova gag simpaticissima.

In pratica, l’attrice romana ha sottoposto alla padrona di casa un quiz dove ad ogni risposta errata dove rompersi un uovo sulla fronte. In un primo momento la donna si è rifiutata, ma la giurata di Tu si que vales ha insistito più volte: “Devi rompertelo in testa e basta!”. Ovviamente tutti i quesiti erano pieni di doppi sensi e di conseguenza anche le risate.

Maria De Filippi medita una nuova vendetta

Dopo la pubblicità, 9 la quale ha avuto modo di lavarsi e sistemarsi per continuare a condurre la semifinale di Amici Speciali, Maria De FIilippi ha avvertito Sabrina Ferilli. In pratica rivolgendosi a lei le ha detto: “Comunque sei una scema. Non si poteva fare questo gioco. Preparati perchè che c’è ancora una puntata”. Ecco il video in questione: