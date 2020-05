Amici Speciali, chi sono i quattro finalisti del talent show?

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici Speciali in cui sono stati decretati i 4 finalisti. Si tratta dei 4 ragazzi che daranno vita, con le loro esibizioni, alla finale di venerdì 5 giugno 2020 ma che non saranno da soli. Ognuno di loro, infatti, potrà contare su più supporter. Sarà questo il ruolo degli 8 esclusi dal ruolo di finalista che, quindi, non sono stati eliminati.

Un programma, Amici Speciali, che è partito come programma solidale ed in cui ogni sera sono stati sbloccati diversi aiuti per la Protezione Civile nella lotta contro il Covid-19. Nonostante questo, però, la competizione è stata sempre molto sentita dai ragazzi che hanno fatto sì che il pubblico da casa non si annoiasse. Ma chi sono i finalisti? Vediamolo.

I primi 2 finalisti di Amici Speciali, Michele e Irama

Il primo finalista di Amici Speciali è Michele Bravi. Il ragazzo ha cantato il suo ultimo singolo “La vita breve dei coriandoli” e si è commosso parlando della sua vita. Il riferimento, in particolare, all’incidente che nel 2018 lo ha coinvolto e ha visto morire una donna. “Se io penso a me l’anno scorso, c’era veramente il silenzio. Tu sei stata la prima persona che mi ha chiesto di cantare quando tutti gli altri insistevano a chiedere come stavo” ha detto il ragazzo ringraziando la De Filippi.

Il secondo protagonista della finale di Amici Speciali sarà Irama. Il cantante, vincitore di Amici 2018, si è messo in gioco in diverse esibizioni tra cui un bellissimo pezzo rock insieme a Stash. “Ho imparato tanto da voi” ha sostenuto riferendosi al percorso ad Amici. “Mi sono appassionato, mi emoziono e queste emozioni posso solo scriverle” ha concluso.

Alessio Gaudino e Stash in finale

Alessio Gaudino si è aggiudicato la terza manche della semifinale di Amici Speciali che lo ha “catapultato” direttamente in finale. Dopo aver vinto la prima puntata di quest’edizione speciale del talent, il ballerino ha potuto continuare a stupire tutti ballando come aveva fatto già nella 15esima edizione di Amici. Posto in finale conquistato tra gli applausi di tutti.

Ultimo finalista di Amici Speciali è Stash. Il vincitore di Amici 2015 nonché insegnante del talent ha acchiappato la finale grazie al voto di Michele Bravi e di Irama. Alessio (l’altro finalista) avrebbe preferito vedere in finale Giordana. Comunque, sono questi i 4 ragazzi che si contenderanno il titolo di campione finale supportati, lo abbiamo anticipato, anche dagli altri 8 ragazzi del cast.