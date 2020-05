Filippo Inzaghi pronto al matrimonio, sposerà un’ex di Uomini e Donne

Filippo Inzaghi, uno dei calciatori italiani più noti, ha fatto sognare tantissime donne. Dopo un passato da scapolo, però, l’ex attaccante ed oggi allenatore del Benevento sta pensando seriamente ad accasarsi. C’è aria di fiori d’arancio, infatti, per lui e per la sua compagna, Angela Robusti. I due fanno coppia fissa da alcuni anni e sembrano più affiatati che mai e pronti al grande passo.

La ragazza è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nota al grande pubblico di Mediaset per aver corteggiato Luca Onestini. Il fatto stesso che la ragazza, però, facesse la modella ha indotto il tronista ad eliminarla per cui il percorso da corteggiatrice è durato ben poco. Adesso la bella Angela è felicemente al fianco di Super Pippo con il quale potrebbe prestissimo convolare a nozze.

Filippo Inzaghi e Angela Robusti, quarantena da favola

Se per molte coppie la quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus è stata una rovina, non si può dire altrettanto per Filippo Inzaghi e la sua bella Angela. I due, infatti, pare abbiano passato una quarantena bellissima a riscoprirsi ogni giorno più innamorati del giorno precedente. A confermarlo è un post che la ragazza, appena finito il lockdown, ha dedicato sui social al suo Super Pippo.

“Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena? Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il tempo”. Sono queste le parole che Angela Robusti ha dedicato a Filippo Inzaghi.

Il matrimonio alle porte

Riscoprirsi così innamorati è stato bellissimo per Filippo Inzaghi e Angela Robusti. L’allenatore del Benevento e l’architetto oltre che modella potrebbero presto convolare a nozze. La notizia è stata rivelata da un noto settimanale, Diva e Donna, che si è recentemente occupato del bellissimo rapporto tra i due. L’emergenza Covid-19, però, non permette, al momento, la celebrazione di un matrimonio come i due lo vorrebbero per cui è inevitabile che dovranno attendere ancora un po’.

Chi è davvero vicino alla coppia è pronto a scommettere che, una volta sbloccatasi la situazione Covid-19, Filippo Inzaghi e la Robusti diverranno finalmente marito e moglie. Dopo la delusione subita da Luca Onestini che ha, poi, scelto Soleil Sorge, la modella 30enne di Udine è pronta al riscatto con il suo amore più grande. Ed i fans, ovviamente, scalpitano!