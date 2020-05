Gemma Galgani super gelosa, Maria De Filippi la rimprovera

Gemma Galgani ha sempre fatto molto parlare di sé in tutti questi anni di Uomini e Donne. La dama torinese, quella più longeva in assoluto dato che sono 10 anni che partecipa al dating show, è sulla bocca di tutti più che mai. Da quando, da quasi due mesi, ha conosciuto il giovanissimo Nicola Vivarelli via chat, infatti, sta diventando sempre più paranoica.

Presa di mira da tutti e attaccata da Gianni e Tina per l’eccessiva differenza d’età, Gemma Galgani è diventata super gelosa. E lo è il doppio da quando ha intuito che Valentina Autiero nutre interesse per il giovane marinaio toscano. E così ha forse oltrepassato i limiti imponendo quasi dei divieti al suo corteggiatore e facendo l’ennesima scenata che costringe Maria De Filippi a richiamarla.

Gemma Galgani, indomabile gelosia

Una donna innamorata, si sa, è normale che sia gelosa del proprio uomo. Il problema è che Gemma Galgani non ha dichiarato apertamente di essersi innamorata del suo giovane corteggiatore anche se, nei fatti, si comporta proprio come se lo fosse. Anche nella puntata di ieri, la fiamma della gelosia si è accesa vigorosa sempre a causa dell’interesse di Valentina Autiero per Nicola.

La dama torinese teme che quest’interesse possa essere ricambiato e non ha fatto altro che chiedere, indispettita, di conoscere la verità. La stessa Valentina ha ribadito come tra lei e Nicola non vi sia nulla e ha letteralmente inveito contro la Galgani, nervosa, chiedendole chi si crede di essere. D’altra parte, Nicola e Gemma non sono fidanzati per cui il comportamento della 71enne torinese è apparso strano a tutti.

Chiamate senza risposta

Ad indispettire Gemma Galgani è l’atteggiamento di Nicola che lei vede cambiato negli ultimi giorni. Secondo Gianni Sperti la Galgani è paranoica e vede il marcio anche laddove non c’è. “Non mi risponde alle chiamate“ tuona Gemma, riferendosi ai momenti in cui chiama il ragazzo, anche per 20 volte di fila, senza ottenere una risposta. “Non potevo rispondere, non ho sempre il telefono vicino” si è giustificato il ragazzo visibilmente sempre più imbarazzato.

Tina Cipollari che, si sa, non approva minimamente questa conoscenza, ha tuonato contro Gemma Galgani. “Mi sto vergognando al tuo posto” le ha detto sostenendo che lei non è nessuno per pretendere che Nicola si giustifichi persino quando non può risponderle al telefono. A calmare la Galgani è dovuta intervenire anche la De Filippi “Attenzione a non diventare pesanti” le ha detto.