Alessandro Graziani mette fine ai pettegolezzi, “Non ho più voluto..”

Alessandro Graziani è, al momento, al centro del gossip. E questo vale non soltanto per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore di Giovanna Abate. Anche adesso che il ragazzo si è autoeliminato e ha abbandonato il programma, si parla di lui come possibile causa della fine di un amore importante. Di chi stiamo parlando?

Naturalmente del sentimento che legava Pago e Serena Enardu. I due, riunitisi ufficialmente con l’ingresso della ragazza all’interno del GF VIP 4, si sono lasciati da alcune settimane facendo impazzare il gossip. Quali sono i motivi di una così drastica decisione? Pago ha detto semplicemente di aver perso la fiducia nell’ex compagna e Serena non ha dichiarato nulla. L’ombra di Alessandro Graziani, però, aleggia su questa rottura. Il ragazzo ha voluto fare chiarezza su tutto.

Alessandro Graziani, da Temptation Island a Uomini e Donne

Alessandro Graziani aveva messo davvero tanto scompiglio tra Serena Enardu e Pago portando alla prima rottura tra i due. Ricordiamo tutti come la donna, a Temptation Island, si sia letteralmente invaghita di Alessandro decidendo, poi, di uscire definitivamente dal programma senza Pago. Al di fuori Alessandro e Serena avrebbero vissuto una piccola relazione conclusasi dopo pochissimo.

Chiuso questo capitolo, Alessandro Graziani ha intrapreso il percorso a Uomini e Donne come corteggiatore di Giovanna Abate. Il giovane, però, si è eliminato dal programma dal momento che sentiva chiaramente che l’interesse della ragazza per lui non era paragonabile a quello per gli altri contendenti, l’Alchimista e Sammy Hassan. Anche l’esperienza a Uomini e Donne, dunque, si è conclusa.

Nessun tipo di rapporto

Sentitosi tirato in ballo nella nuova rottura tra Pago e Serena Enardu, Alessandro Graziani ha voluto dire la sua in maniera definitiva. La speranza è quella di porre definitivamente fine ai pettegolezzi che gli attribuiscono un ruolo importante in questa separazione. “Come ho già detto in altre occasioni, sono convinto di non essere stato io il motivo del loro allontanamento.

“Non so bene perché si siano lasciati; non ho mai più voluto cercarla da gennaio. Non sento più questa faccenda come mia, al punto tale che preferisco evitare qualunque contatto che generi fraintendimenti” ha detto il ragazzo. Poi ha proseguito “Mi dispiace che Pago abbia sofferto per quello che ha subito, ma non credo di far più parte dei loro problemi”. Nessun riferimento a Serena Enardu che pare essere davvero un capitolo chiuso per l’ormai ex corteggiatore di Giovanna Abate.