Gemma Galgani umiliata ancora: “Quei due a letto? Se Sirius ci va forte lei schiatta”, l’attacco dell’ex volto di UeD

Gemma Galgani ormai è bersaglio di molti personaggi dello spettacolo. Dopo Tina Cipollari è la volta di un altro personaggio di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Karina Cascella che per anni è stata accanto a Gianni Sperti con il ruolo di opinionista.

Gemma Galgani da quando ha accettato la conoscenza di Nicola Vivarelli, un ragazzo 26enne, ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social e in tanti hanno perso credibilità nei suoi confronti.

Karina Cascella contro la dama di Ued

Alcuni giorni fa dei fan di uomini e donne hanno chiesto a Karina Cascella di spiegare cosa pensa della conoscenza tra Gemma Galani e Sirius. L’influencer non è stata affatto gentile e ci è andata giù in modo pesante. L’ex volto storico del programma l’ha definita una una rincoglionita, vista la sua età e il suo modo di porsi nei confronti di un ragazzino. “Stavolta ha davvero esagerato perché è impensabile che una donna di 70 anni si lasci travolgere dalla conoscenza di un ragazzo di quasi 50 anni più giovane”.

Dopo aver visto la puntata dove Gemma Galgani e Nicola erano vestiti in abiti eleganti, Karina Cascella non ha esitato a dire ancora una volta la sua. C’è da dire, però, che al momento, a molti non è chiaro il motivo per il quale la torinese si stia comportando in questo modo. Da un lato c’è chi crede che la donna si sia lasciata ingannare dal giovane, dall’altro invece c’è chi pensa che sia tutto finto.

Nuovo attacco contro Gemma Galgani

Le dure parole di Karina nei confronti di Gemma Galgani non sono terminate qui. Poche ore fa, infatti, l’ex opinionista di Uomini e Donne si è scagliata ancora contro la dama umiliandola fortemente in diretta. La nota influencer insieme ai suoi follower ha immaginato il momento in cui la dama e Sirius si lasceranno andare sotto le lenzuola. Un momento intimo che per molti non arriverà mai viste le restrizioni ma anche la fine del programma.

Karina è stata molto schietta e con ironia ha dichiarato: “Lui è vergognoso, è disposto a tutto per 10 minuti di televisione. Poi mi farà vedere quando sarà nel letto… Che devono fare… Se lo fa più forte lei schiatta là. Ci rimane stecchita.!”

Nessuno crede che una ragazzo così giovane possa essere interessato ad una donna di 71 anni. Intanto, la resa dei conti è alle porte e vedremo se la loro conoscenza proseguirà davvero oppure no.