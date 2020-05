Barbara D’Urso, arriva lo stop decisione presa da Mediaset è ufficiale

Mediaset ha deciso, stop al programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 torna a settembre, la notizia è ufficiale

E’ arrivata la notizia ufficiale da parte di Mediaset, quella venerdì 29 maggio è stata l’ultima puntata di ‘Pomeriggio 5’. Il programma pomeridiano non si è mai fermato durante questo periodo di emergenza sanitaria e adesso va in pausa. Si avvicina la stagione estiva e anche la trasmissione deve staccare, sta per giungere il momento delle ferie.

Dal primo giugno su Canale 5 andranno in onda una serie di film che faranno compagnia ai telespettatori. La Rai invece proseguirà ancora per un po’ con la ‘La Vita in diretta’ condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Il programma sarà poi seguito da ‘La Vita in diretta estate’ condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi.

Barbara D’Urso tornerà a settembre con Pomeriggio 5

Come sempre la trasmissione della D’Urso ha fatto boom di ascolti e lei non delude mai Mediaset. Di conseguenza, è più che certo che tornerà per la prossima conduzione. Proprio Carmelita ha annunciato una novità mentre ha detto che stava per andare in pausa. Barbara ha detto che dal prossimo mese di settembre tornerà a condurre ‘Pomeriggio 5’ e che le faranno compagnia gli opinionisti Patrizia Groppelli e Andrea Mainardi.

La D’Urso tornerà a settembre anche con ‘Domenica Live’, che al momento è stata stoppata. Tuttavia, non si ferma ancora la messa in onda di un altro programma di successo, ovvero ‘Live – Non è la D’Urso’. La trasmissione andrà in onda fino al 14 giugno e così dal giorno seguente la conduttrice potrà finalmente respirare.

La D’Urso dal 15 giugno è in vacanza

Anche Barbara ha certamente bisogno di una pausa, visto che corre da un programma all’altro senza sosta. Un po’ di vacanza le farà bene e potrà godersi qualche periodo di libertà. Anche lei come tutti si augura di tornare a settembre con qualche notizia migliore. La speranza per tutti è quella di vedere le cose migliorate dal punto di vista di questa emergenza coronavirus.

Barbara D’Urso nelle scorse ore ha anche parlato del sesso e ha rivelato che da anni lei non lo fa. In un’intervista col direttore di ‘Novella 2000’, Roberto Alessi, ha confessato di non sapere più come si fa. Nessuno lo avrebbe mai creduto, e la notizia ha veramente lasciato tutti senza parole!