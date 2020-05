Emanuela Tittocchia fa un appello a Maria De Filippi “Ti ho sognata”

Arriva l’appello di Emanuela Tittocchia a Maria De Filippi, l’attrice è ancora single e si è candidata per la poltrona rossa del trono di ‘Uomini e Donne’

Nota per i ruoli nelle fiction Centovetrine e Un posto al sole, Emanuela Tittocchia è salita alla ribalta anche per la storia d’amore con Fabio Testi. Attrice e conduttrice, la Tittocchia è stata protagonista alcuni anni fa di un fatto indimenticabile, accaduto durante il reality show La talpa.

La Tittocchia ha lasciato in diretta televisiva Fabio Testi, dopo essere venuta a conoscenza che il fidanzato aveva avuto un flirt con un’altra donna. Dopo quella vicenda la Tittocchia è stata ospite in diversi salotti televisivi, ma soprattutto è stata a Pomeriggio 5. Nel programma di Barbara D’Urso ha vissuto un periodo pieno, ed era sempre presente anche a Domenica Live. Nel 2012 ebbe una relazione con l’attore e modello Thyago Alves che suscitò scalpore per la differenza di età.

Emanuela Tittocchia si candida per la Poltrona Rossa

Il modello aveva infatti ben 14 anni meno di lei. Di recente la Tittocchia è salita nuovamente alla ribalta per un gossip del passato. Si parlava di un suo flirt con Gianluigi Martino, attuale fidanzato di Valeria Marini. L’attrice ha avuto anche una relazione con Biagio D’Anelli, ex gieffino e opinionista di Barbara D’Urso.

Invece, nel 2019 è stata la volta di Mariano Catanzaro, ex tronista di Uomini e Donne. Insomma, la Tittocchia in questi anni si è data da fare ma le sue relazioni non sono durate molto. Infatti, l’attrice è ancora single e proprio per questo ha voluto lanciare un appello a Maria De Filippi. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Vero’ Emanuela si è candidata per prendere il posto sulla poltrona rossa del trono di ‘Uomini e Donne.

Emanuela ha sognato la De Filippi

La Tittocchia ha anche parlato di aver sognato la De Filippi, una sorta di premonizione da come lo ha raccontato. Emanuela ha detto che Maria De Filippi le chiedeva di fare il giro del palazzo. L’attrice non ha negato che le piacerebbe diventare tronista e vorrebbe tanto trovare l’amore.

Ha anche aggiunto che dentro si sente una ragazzina e che sui social sono tanti i giovani che la corteggiano. Quindi, perché non occupare la poltrona rossa? Cosa dirà la De Filippi di questa autocandidatura? Coglierà l’appello lanciato da Emanuela? Chissà, magari potrebbe davvero darle questa opportunità! Staremo a vedere cosa accadrà!