Gabriel Garko posta foto su instragram mentre fa la doccia il web si infiamma (FOTO)

I fan in delirio per lo scatto di Gabriel Garko postato su Instagram, l’attore si mostra completamente nudo

Gabriel Garko è indubbiamente uno degli attori più amati dalle donne e apprezzato per la sua bellezza. Non appena si mostra sul web sono in tanti a fargli i complimenti e ad andare in tilt per lui, e di certo non fa fatica. Alcuni giorni fa ha infiammato il web postando una foto in cui è senza maglietta, ma l’ultimo scatto ha letteralmente mandato in estasi i fan.

Garko si è infatti mostrato in una posa ‘bollente’ e ha voluto condividerla con i suoi followers. L’attore ha postato una foto che lo ritrae praticamente nudo poco prima di entrare nella doccia. Infatti, si vede che si è tolto tutti i vestiti per entrare nella cabina e ha voluto postare lo scatto, consapevole del delirio che avrebbe suscitato.

Gabriel Garko su instragram praticamente nudo

Per non dare scandalo l’attore ha però coperto la zona intima, ma si capisce perfettamente che è totalmente nudo. La foto per molti è davvero artistica, ma per altri è solo una visione di estrema sensualità. Garko si è spogliato nel bagno di casa ed ha scattato il selfie mostrando il suo corpo magnifico.

Si possono infatti notare i suoi pettorali e le sue gambe muscolose e perfette. La visione ovviamente per i fan è stata appagante e non hanno trattenuto commenti che sono stati molto positivi. Alcuni commenti sono stati anche molto provocanti, suscitati naturalmente da quanto ha lasciato intravedere l’attore. Per lo scatto postato su Instagram sono giunti oltre 11.200 i like, segno che l’attore 47enne è davvero molto seguito.

Garko innamorato ma nessuno sa chi è lei

Sono in molti a chiedersi se Gabriel sia sentimentalmente legato. Di recente l’attore ha sì detto di essersi innamorato, ma non ha fornito alcun dettaglio su chi è la fortunata. L’attore ha accompagnato lo scatto con un post corredato dagli hashtag #gabrielgarko, #shower, #man, #italy e #naked. Qualche utente gli ha anche chiesto se si poteva vedere l’altra metà, una domanda molto provocante!

Ultimamente anche l’altro scatto aveva fatto impazzire i fan, quello in cui si mostrava a petto nudo. Qualcuno in quella occasione aveva anche avanzato delle critiche e gli aveva detto di essere ormai invecchiato. Ma sono stati in tanti a difenderlo e a dirgli di non dare ascolto agli invidiosi!