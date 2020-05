Oroscopo 31 maggio 2020, classifica tutti i segni: Leone al top, Pesci in ripresa

L’Oroscopo di domenica 31 maggio 2020 preannuncia una giornata molto fortunata e produttiva per i nati sotto il segno del Leone. I Pesci sono in leggera ripresa, mentre gli Ariete devono fare attenzione a qualche piccolo problemino fisico.

Classifica Oroscopo dei primi sei segni: Leone primo

1 Leone. Se giocherete bene le vostre carte sarete invincibili su tutti i fronti. I Leoni stanno vivendo un momento molto fortunato. Se state pensando di fare un investimento importante sappiate che le stelle sono dalla vostra parte. Ponderate bene tutte le opportunità e osate. In amore, invece, potreste fare una scoperta inaspettatamente positiva.

2 Scorpione. Come già preannunciato, molti Scorpione stanno risalendo la cresta dell’onda. Il fine settimana si prospetta decisamente produttivo, particolarmente nella giornata del 31 maggio l’Oroscopo di dice che sarete decisi e determinati a realizzare i vostri progetti. Le stelle sono con voi, pertanto, se siete in attesa di una risposta, forse arriverà proprio oggi.

3 Acquario. Gli Acquario sono tra i segni più competitivi dello zodiaco e questo aspetto lo riversate soprattutto nello studio e nel lavoro. Particolarmente in questo periodo, Saturno nel segno vi conferirà una certa leadership naturale che vi spingerà ad emergere. Sfruttate a vostro vantaggio questo carisma per fare delle richieste che prima non avreste mai pensato di fare.

4 Toro. Finalmente i nati sotto questo segno vedranno rinascere l’amore. Se in questi giorni c’è stata qualche tensione, il fine settimana metterà a posto ogni cosa. Se vi trovavate in una relazione già logora, invece, la vostra salvezza risiederà proprio nel gettarvi tutto alle spalle e andare avanti. Anche nel lavoro c’è un miglioramento.

5 Gemelli. Anche se il Sole continua a dominare il vostro segno, in questi giorni vi siete sentiti un po’ stanchi e demotivati. A partire da domenica 31 maggio, però, l’Oroscopo vi anticipa che ci sarà una graduale ripresa. Grazie a questo giorno di riposo riuscirete a ricaricarvi e ad affrontare al meglio la prossima settimana, che potrebbe celare delle interessanti sorprese.

6 Cancro. Il silenzio è, sicuramente, la vostra arma vincente. Siete tra quei segni che comunicano attraverso gli occhi e non la bocca e le persone che vi amano hanno imparato a comprendere e interpretare questo vostro lato caratteriale. Qualche ricordo potrebbe riaffiorare in questo fine settimane, non reprimetelo. Anche i dolori vanno vissuti altrimenti c’è il rischio di somatizzarli.

Previsioni 31 maggio, ultime sei posizioni: Vergine tieni duro

7 Capricorno. L’amore e il lavoro stanno procedendo abbastanza bene. Ad ogni modo, la vita vi ha sempre insegnato a non abbassare mai la guardia e questo è proprio il momento di non farlo. Se qualcosa è troppo bella per essere vera, forse non lo è. Non crogiolatevi troppo sugli allori. Tuttavia, non temete, se terrete gli occhi aperti, nulla andrà storto.

8 Ariete. Attenzione a qualche piccolo problemino fisico. La domenica non inizierà proprio nel migliore dei modi, ma on temete. A partire dal primo pomeriggio ci sarà una netta ripresa, sia dal punto di vista emotivo sia fisico. Molti Ariete devono prendere delle decisioni e se fino ad oggi le avevate rimandate, questo è il momento di agire.

9 Pesci. Non sempre le cose vanno come desideriamo e voi questo concetto lo avete imparato a vostre spese, specie in questo periodo. Questo, però, non è il momento di disperare. La luce in fondo al tunnel c’è sempre e, seppur in questo momento vi sembrerà irraggiungibile, arriverà anche per voi. Non disperate e affidatevi alle persone che vi vogliono bene.

10 Sagittario. Molti Sagittario si troveranno a pagare i conti di una settimana particolarmente stressante. Sono accadute molte cose in questi giorni, pertanto, potreste essere tesi e nevosi, nonché stanchi. Cercate di non riversare questo vostro stato d’animo sul partner e prendetevi un po’ di tempo per voi. In famiglia non tutti comprenderanno le vostre scelte.

11 Bilancia. In amore ci saranno delle insicurezze. L’Oroscopo di domenica 31 maggio preannuncia scelte decisive in vista. In alcuni casi potreste non essere voi i veri artefici delle scelte, ma potreste subirle. In questi casi, l’unica cosa da fare è accettare i cambiamenti e sfruttarli a nostro vantaggio. Cercate di riposare questa domenica in modo da ricaricare le energie.

12 Vergine. Molti dei nati sotto questo segno stanno attraversando una fase di repressione, almeno dal punto di vista dei sentimenti. Soffocare le emozioni, però, non è la cosa giusta da fare in questo momento. In questi giorni reputate i sentimenti un lusso che non vale la pena di permettersi. Cercate di aprirvi con le persone che vi vogliono bene.