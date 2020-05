Simone Coccia abbandona i social “Una dura battaglia mi aspetta”

Simone Coccia: il suo annuncio misterioso incuriosisce i fan vediamo di cosa si tratta

Simone Coccia ha deciso di lasciare i social, quindi mettere in pausa almeno per il momento tutti i suoi profili sia su Instagram che su Facebook. Riferisce ai follower ed ai suoi fan che sarà assente per un lungo periodo, costretto dalle circostanze che non gli lasciano altra scelta. Non spiega quali siano questi motivi, preferisce il mistero e chiude il messaggio informando che ciò che lo aspetta è una dura battaglia. Ma cosa sta succedendo nella sua vita?

Il fidanzato di Stefania Pezzopane non si è voluto sbilanciare, è vero però che era davvero molto serio, a qualcuno è apparso anche parecchio preoccupato, quindi si inizia a pensare sia successo qualcosa che potrebbe avere a che fare con la sua salute, o forse qualche problema con la fidanzata.

Simone Coccia, i fan gli vogliono molto bene

Simone Coccia, conosciuto al pubblico sia per l’esperienza al Grande Fratello, sia per le varie partecipazioni ai programmi di Barbara D’Urso nei quali si è presentato in compagnia dell’onorevole Stefania Pezzopane con la quale ha una relazione da diversi anni, ha tantissimi fan. Gli vogliono tanto bene e questo è il caso in cui tutti gli hanno dimostrato il grande affetto e calore nei suoi confronti.

Lo hanno conosciuto nei vari programmi televisivi, c’è chi glielo ha accusato di cavalcare l’onda, di aver scelto di stare con Stefania soltanto per la notorietà e per i soldi. C’è invece chi crede nel loro amore e nella loro relazione. In questo caso coloro che li hanno sempre sostenuti, si preoccupano sia successo qualcosa tra i due. Prima di chiudere il profilo Simone non ha non ha risposto. Ha mantenuto il silenzio fino alla fine. Magari più avanti scopriremo cosa è successo.

Nuova esperienza televisiva?

Tra tutti gli azzardi e le ipotesi, si legge anche il commento di qualcuno che pensa l’uomo possa avere accettato la partecipazione a qualche programma. Di conseguenza sarebbe costretto a lasciare i social per contratto, per privacy. In molti hanno parlato di Temptation Island, dato che Raffaella Mennoia e la redazione di Uomini e Donne hanno già iniziato a sponsorizzare la nuova edizione del programma da un pezzo.

Ovviamente ancora per le prime registrazioni è presto, infatti gli scorsi anni Temptation Island è stato registrato più o meno durante le prime settimane di giugno. Potrebbe essere che per contratti ed accordi i partecipanti debbano sospendere qualunque contatto con i follower parecchio tempo prima.