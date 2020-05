Eleonora Abbagnato fa la pole dance ad Amici Speciali, Rudy Zerbi commette una gaffe (FOTO)

Eleonora Abbagnato, prova di sensualità superata si esibisce in una pole dance

Eleonora Abbagnato partecipa ad Amici Speciali e fa una pole dance spettacolare, tutti approvano, anche il marito. Federico Balzaretti l’ha seguita da casa, dato che a causa del coronavirus e del nuovo decreto non è possibile partecipare alla puntata. Ovviamente anche se a distanza ha seguito ogni minuto perché non poteva perdere una prova simile. La ballerina è riuscita a lasciare tutti senza parole anche lui.

La sua esibizione è stata fantastica, tanto che il marito l’ha ricondivisa su Instagram. D’altronde non ci si poteva aspettare altro, la Abbagnato riesce ad essere sensuale e delicata, affrontando qualunque prova di danza. Che sia danza classica, che sia pole dance, non riesce ad assumere un atteggiamento eccessivo, volgare, lei è dolce e delicata, proprio come il suo fisico. Un fisico da invidiare che le permetterebbe di fare qualunque cosa. (Continua dopo la foto)

La gaffe di Zerbi è indimenticabile

L’unico che ha trovato le parole è stato Rudy Zerbi, che ha commesso una gaffe incredibile. Il giudice ha Infatti affermato che la Abbagnato è nata per stare sul palo. Ovviamente intendeva dire che è nata per ballare, che sembra essere nata per fare pole dance, nonostante la pole dance non faccia parte della sua tecnica e scelta di ballo.

Insomma voleva farle un grosso complimento che però è risultato volgare. Ad ogni modo l’esibizione l’aveva così sconvolto, che probabilmente non è riuscito a dare un peso alle parole che gli stavano per uscire di bocca. Infatti proprio alla fine dell’esibizione Maria De Filippi osservandolo e notando il rossore in viso aveva già affermato che Rudy era impazzito.

Eleonora Abbagnato proprio come Jennifer Lopez

Eleonora Abbagnato è nata per la danza, qualunque essa sia, riesce sempre ad essere all’altezza. La sua esibizione ha colpito anche i suoi colleghi di giuria, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello. I tre sono rimasti senza parole e l’hanno applaudita senza fine. Questa è stata la sua prima esibizione, fino a ieri sera aveva solamente assistito, si è divertita a vedere le prove imposte da Maria agli altri giudici, ma adesso era arrivato il suo momento che ha superato a pieni voti.

La performance ovviamente è andata totalmente a favore dell’etoile, che è riuscita ad emulare Jennifer Lopez e la sua clamorosa sensualità nel film capolavoro, Le ragazze di Wall Street. E così determinata come non mai è riuscita a gestire il palco e a lasciare coloro che la osservavano anche a distanza senza parole.