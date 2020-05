Mara Venier, il marito svela la sua ossessione: “Mi sveglia alle 6 per…”

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Regina indiscussa di Domenica In, la bionda veneziana ha conquistato il cuore dei suoi spettatori, che da anni, ormai, fedelissimi, la seguono con amore.

Sposata con Nicola Carraro, imprenditore con il quale ha un legame fortissimo, del volto noto della Rai conosciamo praticamente tutto. Ma sono in molti a non sapere, forse, una delle sue più grandi ossessioni.

Mara Venier e l’ossessione raccontata dal marito

A parlare è stato proprio il compagno di una vita, che durante un’intervista rilasciata qualche tempo fa, ha raccontato lati inediti della sua amata. Un aspetto di lei che certamente non conoscevamo, è il fatto che sia una malata di pulizia.

Proprio come confermato da Nicola, infatti, pare che la conduttrice abbia una vera e propria ossessione: “Mara mi tormenta con le pulizie di casa, è vero. Alle sei, è già sull’attenti e pronta a pulire. Non gliene importa nulla se io ancora sto dormendo. Spesso prepara il pranzo addirittura alla nostra colf!”. (Continua dopo la foto)

Mara stupenda in versione casalinga

In questo periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza coronavirus, Mara Venier, come tutti, si è data particolarmente da fare. La presentatrice veneziana, in questi ultimi mesi, ha infatti postato sul suo profilo Instagram delle foto e dei filmati che la ritraevano nella sua normale quotidianità, spesso intenta a curare le faccende domestiche e a cucinare pranzetti succulenti al suo Nicola.

Ed è proprio quest’ultimo che frequentemente ha pubblicato dei video che mostrano la Venier in versione casalinga: un modo anche per strappare un sorriso ai follower che la seguono con fedeltà ed amore.

Confermata a Domenica In

Intanto, secondo fonti ufficiali, alla guida della prossima stagione di Domenica In è stata confermata Mara Venier. E non poteva essere altrimenti, considerati gli ottimi ascolti registrati in questa edizione. Secondo indiscrezioni la regina della Rai, però, vorrebbe rivoluzionare lo show, ritornando un pò al passato: musica, giochi, divertimento e non solo interviste, le quali oggi sono la colonna portante della trasmissione.

L’ultima puntata di queste edizione è prevista per il 14 giugno. C’è stata una chiusura anticipata, in quanto la 68enne ha ammesso di sentirsi particolarmente stanca ed affaticata e di avere la necessità di terminare prima.