Cor**ta già da tempo…: Pamela Barretta conferma il tradimento di Enzo Capo fuori a Ued (FOTO)

Nelle scorse puntate i telespettatori hanno assistito ad un chiarimento tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. La coppia, nata al trono over, si è detta addio e i motivi della loro separazione ad oggi restano ancora vani. Da un alto c’è la dama che accusa il suo ex di averla tradita e dall’altro lato c’è lui che l’ha criticata per i suoi atteggiamenti poco rispettosi. Ma qual’è la verità? Chi ha ragione?

Nelle ultime ore, Pamela Barretta è tornata all’attacco nei confronti di Enzo e inaspettatamente ha dichiarato di essere una cornuta. Quest’ultima lo ha accusato di averla tradita con donne molto più giovani di lui. In attesa di sapere cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, tra l’ex coppia di Uomini e donne, entrambi stanno continuando una guerra sui social.

Pamela Barretta ammette di essere stata tradita

Proprio poche ore fa, Pamela Barretta ha pubblicato un nuovo post in cui afferma di essere “cornuta già da molto tempo”. La dama appare pentita per non aver dato ascolto al suo sesto senso e di essersi fidata dei suoi sentimenti.

La “conferma” dell’ipotetico tradimento sembrerebbe arrivare proprio dal profilo social di Enzo Capo. Da quando ha messo in chiaro la sua posizione nei confronti di Pamela, l’ex cavaliere è tornato alla vita di prima, divertendosi con gli amici e non solo… (Continua dopo la foto).

Enzo Capo ha già dimenticato la sua ex: solo donne giovani!

Dando uno sguardo al profilo Instagram dell ex di Pamela Barretta si capisce benissimo quanto non stia soffrendo per la dama. Tra cene, viaggi, sedute relax e amicizie varie, Enzo Capo ha già accantonato la sua ex.

Lo scatto postato in compagnia della ragazza seduta sulle ginocchia ne da la conferma. “Per lui (Enzo) solo donne giovani!”. Chissà se si tratta solo di uno scherzo per ingelosire Pamela Barretta o si tratta di un’amara conferma.

Di sicuro, nelle prossime puntate del programma avremmo ulteriori sviluppi. Infatti, in una breve clip postata dal profilo ufficiale di Uomini e donne, il noto imprenditore napoletano e Pamela saranno protagonisti di un nuovo scontro negli studi. Per ora non resta altro che attendere.