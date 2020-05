Pomeriggio 5 chiude con flop di ascolti, La Vita in Diretta leader

Pomeriggio 5 fa flop di ascolti all’ultima puntata

Pomeriggio 5 fa flop all’ultima puntata, andata in onda venerdì 29 maggio di questa stagione 2019/2020. Per il programma condotto da Barbara D’Urso, si tratta di una chiusura fatta nettamente in anticipo rispetto agli altri anni dove era solito finire a giugno.

Differente discorso, invece, per La Vita in Diretta. Il programma di Rai 1 da quest’anno è condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini che si sono tolti la soddisfazione di aver battuto molte volte il competitor di Canale 5, imbattibile fino ad un anno fa.

Le parole di Barbara D’Urso prima della chiusura

“Un saluto molto speciale a tutti i miei giornalisti e giornaliste, redazione, autori. Senza di voi, io non sono nulla” queste sono state le ultime parole di Barbara D’Urso che, per poco, non si è lasciata andare alla commozione. Ha inoltre aggiunto: “Voglio anche ringraziare quei pochi che sono stati qui con me e sono rimasti nonostante tutto”. La D’Urso ha infine detto che Pomeriggio 5 tornerà all’inizio di settembre ed ha dato appuntamento a domenica sera per una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso.

Un’edizione molto complicata per Pomeriggio 5, che nei primi mesi ha iniziato alla grande con ottimi ascolti distanziando di parecchio La Vita in Diretta. Dopodichè, da febbraio, c’è stato un crollo di ascolti causa anche la crescita del competitor in onda su Rai 1. I motivi sono tanti, il successo di Sanremo 2020 condotto da Amadeus ed in onda proprio sulla prima rete e poi la pandemia del Covid-19 che ha fatto sì che il pubblico televisivo fosse più interessato alla cronaca de La Vita in Diretta, che al gossip di Pomeriggio 5.

C’è da dire, comunque, che Barbara D’Urso durante l’epidemia ha sempre informato a riguardo i telespettatori, ma probabilmente la tradizione del programma di Rai 1 da sempre ligio al dovere di cronaca e servizio pubblico e la professionalità di Matano e Cuccarini ha convinto il pubblico da casa.

Gli ascolti dell’ultima puntata del programma di Canale 5

Pomeriggio 5 ha iniziato alla grande la stagione televisiva, come già detto precedentemente. Ma con l’inizio del 2020 gli equilibri sono cambiati. La Vita in Diretta è cresciuta molto negli ascolti e negli ultimi mesi abbiamo visto tantissimi testa a testa e per un certo periodo, complice anche l’assenza di Uomini e Donne, il programma di Rai 1 è stato leader incontrastato della fascia oraria come non succedeva da anni.

La D’Urso ha poi recuperato un pò con il ritorno del programma di Maria De Filippi e dall’altra parte la fine anticipata de Il Paradiso delle Signore, ha penalizzato il programma di Matano e Cuccarini. Nonostante ciò, Pomeriggio 5 ha chiuso con un flop di ascolti questa complicata stagione televisiva.

I dati d’ascolto dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda venerdì 29 maggio, sono i seguenti: 1.626.000 spettatori e 14.83% di share, nella prima parte, 1.551.000 spettatori e 12.91% di share nella seconda parte. La Vita in Diretta, che andrà in onda per tutta l’estate con Matano e Cuccarini che daranno la linea ad Andrea Delogu e Marcello Masi dal 29 giugno per l’edizione estiva, ha totalizzato 1.699.000 spettatori con il 14.82% di share, mentre l’anteprima ha raccolto 1.158.000 e 10.19% di share.