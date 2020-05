Bob Kulick, chitarrista e “quinto” componente dei Kiss è morto a 72 anni

Bob Kulick il chitarrista dei Kiss è morto, a dare l’annuncio è il fratello Bruce

Bob Kulick, conosciuto come il quinto componente della band Kiss, muore a 72 anni, a dare l’annuncio ufficiale è stato il fratello. Non sappiamo cosa sia successo, quale sia stato il motivo del suo decesso, molto probabilmente dato che non ci sono altre informazioni aggiuntive, è morto per cause naturali. Il mondo della musica nel 2020 perde un altro pezzo grosso, un chitarrista grandioso che aveva collaborato con la band newyorkese per tantissimi anni. Lui era un pezzo fondamentale per loro.

A darne l’annuncio è stato il fratello Bruce Kulick pubblicando una foto sul profilo Instagram; in foto appare il fratello e accompagna il post con un messaggio triste, tanto doloroso. L’uomo scrive di avere il cuore in mille pezzi. Dopo la morte di Bob racconta di aver sentito il cuore spezzarsi in due. Ovviamente la perdita di un fratello è qualcosa di tanto doloroso, una sensazione indescrivibile, che solo chi l’ha vissuta può comprendere.

Bob Kulick e Bruce legati dall’amore per la musica

Bob Kulick ed il fratello Bruce hanno condiviso per tantissimi anni la passione per la musica. Celebre chitarrista solista dei Kiss dal 1984 al 1996. Bruce ha avuto tanta stima ed ammirazione nei suoi confronti, tanto che quando si è spento ha scritto di lui che un talento così grande, un musicista come lui, un produttore indimenticabile non può che esser sempre celebrato, nessuno può permettersi di dimenticarsi di lui.

Adesso è in pace, molto probabilmente lo proteggerà e lo guarderà sempre dal cielo. Ciò che lo consola è sapere che si trova accanto ai genitori a suonare la chitarra più forte che mai. Questo è ciò che pensa o che Bruce ama pensare per rasserenarsi un po’.

Il saluto dei Kiss che gli dedicano un messaggio social

Il musicista e produttore è stato anche ricordato dalla band che gli ha dedicato un messaggio di addio sui social. Anche loro come probabilmente chiunque, affermano di avere il cuore spezzato. Poi mandano le più sentite condoglianze alla famiglia che perde una persona dal cuore d’oro.

Questo è un momento tanto difficile per tutti, una grossa perdita che difficilmente si riuscirà a superare. La dimostrazione del fatto che era una persona buona, fantastica, arriva proprio dai social dove i fan lo stanno ricordando con foto, video e molto altro oltre che messaggi toccanti ed emozionanti. La vita di Bob è stata tutta dedicata alla musica, ha regalato grandi emozioni un po’ a tutti con le collaborazioni con i Kiss.