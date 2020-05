Stefano De Martino al massacro dopo l’addio alla bella Belen

Stefano De Martino sotto accusa, cosa è successo con Belen?

Stefano De Martino è nuovamente sotto accusa, non si sa cosa sia successo, eppure si parla di una brutta crisi con Belen che potrebbe aver messo il punto definitivo alla loro storia. Nei giorni scorsi è apparso un video di Belen su Instagram dove la donna è sembrata a tutti stanca e tanto addolorata. Probabilmente era l’obiettivo che lei stessa voleva raggiungere, infatti afferma che vuole metterci la faccia, vuole che chiunque la veda in queste condizioni.

In video la showgirl dice tutto e allo stesso tempo niente, nessuno infatti ha capito cosa sia realmente successo, tutti stanno cercando di avere risposte per avere un quadro completo, chiaro della situazione, ma non sappiamo se e quando questo sarà messo a disposizione dai diretti interessati. Stefano che è già sotto accusa non ha ancora aperto bocca sul fatto, mentre Belen è stata poco chiara.

Stefano De Martino, ipotesi di tradimento, chiacchiere e tanto altro

Stefano De Martino è stato ovviamente l’obiettivo principale dei fan della coppia, chiunque ha scritto sotto i suoi ultimi post di Instagram le peggio cose. È stato accusato di aver rovinato per l’ennesima volta una bellissima storia d’amore. Molti l’hanno invitato a ritornare a casa dalla sua famiglia. Altri gli chiedono di dimenticare qualunque cosa sia successa, di passarci sopra per il bene del piccolo Santiago che sto soffrendo la distanza tra i genitori.

Mentre Belen in video su Instagram ha affermato che sta vivendo un periodo parecchio difficile per lei, però non per questo chiunque ha il diritto mettere bocca. Ha chiarito per l’ennesima volta di non essere ritornata con il suo ex fidanzato Andrea Iannone. Poi tutto il resto è rimasto un grande punto interrogativo.

Le dichiarazioni di “Chi” e il litigio a Milano sembrano essere gli unici indizi

Sappiamo soltanto che il settimanale Chi negli ultimi articoli dedicati alla coppia, aveva parlato di una brutta lite avvenuta tra i due nell’appartamento di Milano. Coloro che hanno sentito, affermano che di mezzo c’è un brutto tradimento, probabilmente da parte di lei. In molti hanno sospettato si trattasse di un tradimento della donna con Iannone. Qualcun altro invece ha ipotizzato sia stato proprio Stefano a tradirla. Su questo aspetto c’è ancora tanto da chiarire.

Ad ogni modo sembra essere chiaro ed evidente che i due si siano lasciati, questa volta molto probabilmente per l’ultima volta. Belen infatti dice che preferisce essere lei a parlare, preferisce che la verità venga fuori direttamente dalla sua bocca e non da persone che non conoscono la loro storia. Ma quando riusciremo a sapere qualcosa?