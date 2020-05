Uomini e Donne: Ida Platano commenta la conoscenza di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Ida Platano ha voluto commentare la nuova avventura amorosa della sua amica Gemma. Ecco le dichiarazioni dell’ex dama del trono over

Uomini e Donne: la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continua

Nel nuovo format di Uomini e Donne Gemma Galgani ha ricevuto il corteggiamento di Sirius, un ragazzo di 26 anni. Sebbene Gemma fosse convinta che non avesse quell’età dal modo che aveva di parlare, alla fine Sirius in studio si è svelato ed è veramente un ragazzo di 26 anni che si chiama Nicola Vivarelli.

Gemma ha deciso di continuare comunque la conoscenza con lui andando incontro inevitabilmente a moltissime critiche. Come fa ad accettare un pretendente così giovane? Anche Nicola, ovviamente, è inondato dalle critiche. La maggioranza delle persone crede che sia nel programma solo per sfruttare la popolarità di Gemma.

Nonostante tutto, Gemma e Nicola stanno continuando la loro conoscenza. I due si concedono esterne da favola, si sentono tutti i giorni e sono nate anche le prime gelosie e i primi scontri. Nell’ultima puntata Gemma era davvero una furia contro di lui perché a volte non risponde al telefono e contro Valentina Autiero, la quale ha dimostrato un interesse per Nicola.

Ida Platano dice la sua

Come sapete bene Gemma Galgani ha instaurato una profonda amicizia con Ida Platano. La dama di Torino è sempre stata molto vicina a Ida nella sua tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Ida ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine e ha commentato questa particolare conoscenza della sua amica.

L’ex dama del trono over ha detto che nel 2020 ognuno dovrebbe essere libero di fare quello che vuole e che la differenza d’età non dovrebbe rappresentare un problema così grande. Secondo lei siamo tutti vincolati da convenzioni sociali ma l’importante è capire se può nascere davvero qualcosa oppure no. Lei al posto di Gemma sarebbe stata molto lusingata ma non sa che cosa avrebbe fatto.

In ogni caso, lei non trova strano vedere in tv una donna di 70 anni che si rapporta con un ragazzo di 26. Inoltre, Ida ha confessato che quando sente Gemma al telefono è serena, è felice e quindi questo è importante. Nicola sembra sincero e che abbia un coinvolgimento emotivo vero nei confronti della dama. Se Gemma e Nicola hanno scelto di dare più importanza all’interiorità rispetto al resto lei non può che approvare questo rapporto. Voi che cosa ne pensate?