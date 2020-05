Maurizio Costanzo sulla televisione “La guardano solo gli sfonda-divani…”

Maurizio Costanzo, classe 1933, è tra i conduttori televisivi più noti in Italia. Giornalista e autore televisivo, Costanzo ha all’attivo numerosi programmi tv di grande successo. Tra questi, il noto Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica e l’attuale L’Intervista la cui repliche vanno in onda ancora oggi.

Di televisione, quindi, Costanzo ne sa proprio tanto. E proprio per questo, in una recente intervista, si è soffermato a parlare di quello che è oggi la televisione e di quello che è, a suo parere, il pubblico che la guarda. Ha usato, in particolare, la definizione di “sfonda-divani”. Ma cosa intende in particolare Maurizio Costanzo con questa definizione? Scopriamolo.

Maurizio Costanzo e il concetto degli Sfonda-divani

Maurizio Costanzo ha rilasciato una lunga intervista in occasione della quale ha parlato di quella che è la sua più grande passione. Non parliamo della politica (dove si è cimentato per diversi anni) o della lotta alla mafia che lo ha visto grande amico di Giovanni Falcone ma semplicemente della televisione. “La tv è in salute, ma ormai la vedono solo gli sfonda-divani, le tante coppie in pensione, dai 50 anni in su. In particolare sono donne, over 65 e laureate. Non è vero che i giovani guardano la tv” ha detto.

Poi prosegue “Ho sempre detestato l’atteggiamento snob di chi non guarda la tv, disprezzandola. D’altronde, gli stessi intellettuali che la snobbavano poi mi pregavano di poter comparire nei miei programmi” con la solita ironia che l’ha sempre contraddistinto.

La tv ai tempi del Covid-19

Maurizio Costanzo ha parlato di quella che è stata la televisione negli ultimi mesi, quelli dell’emergenza legata al Coronavirus. Il giornalista ha parlato di un certo allarmismo generato dalle tante notizie che trapelavano da ogni dove per poi soffermarsi, però, su un punto in particolare. “Ma il peggio è la quantità di virologi: stanno ovunque e spesso neppure le imbroccano. Faccio un appello: che si dia un quiz a Burioni…”.

Maurizio Costanzo ha detto la sua anche sugli interventi del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte “È un po’ lento, ma non è facile andare in tv a parlare di 200 pagine di decreto. Credo che chiunque topperebbe” ha detto. Insomma, i pareri di Costanzo sulla tv di oggi sono altalenanti e provenienti da una lunghissima esperienza davanti e dietro le telecamere. Nel corso dell’intervista, parole di stima anche per la moglie Maria De Filippi, “è una persona che pensa e non è poco” ha detto.