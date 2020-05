Giulia Salemi vittima di violenze, “L’ho denunciato..” (Foto)

Giulia Salemi, la showgirl italo persiana partecipante al GF VIP dello scorso anno, ha vissuto una bella storia d’amore con Francesco Monte. L’idillio, però, è finito e la stessa Giulia ha recentemente rivelato altri dettagli su questa separazione. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, però, la Salemi si è raccontata al 100% rivelando un retroscena doloroso del suo passato.

La bella 27enne ha fatto un salto nel suo passato e ha raccontato di essere stata vittima di violenza da parte del suo ex fidanzato. Un racconto shock per i suoi contenuti noti, fino a ieri, solo a Giulia e alle persone a lei più vicine. Cos’ha raccontato la ragazza? Vediamolo.

Giulia Salemi, violenze dall’ex fidanzato

Tema attualissimo quello della violenza sulle donne su cui è tornata a parlare ieri Giulia Salemi. La modella, dopo la fine del rapporto con Francesco Monte, ha voluto aprire il suo cuore e raccontare anche episodi di violenza domestica che l’hanno coinvolta diversi anni fa. Nulla a che vedere con Monte. Un racconto fatto tra le mura di casa e che ha colto tutti davvero di sorpresa.

“In passato non ero pronta per raccontarlo, ma da ragazzina un mio ragazzo mi mise le mani addosso, non me lo aspettavo, ma l’ho denunciato, prima mi vergognavo poi ho capito che non dovevo essere io a vergognarmi per questo” ha raccontato la ragazza. Ed in effetti, come darle torto? Bisogna sentirsi pronti prima di raccontare alcuni dettagli così intimi e lei ha deciso di farlo proprio ieri liberandosi, a dire il vero, di un bel peso. (Continua dopo la foto)

Il messaggio a tutte le donne

Giulia Salemi ha approfittato del collegamento con Vieni da Me per lanciare un importantissimo messaggio a tutte le donne vittime, in qualche modo, di violenza. “Ragazze scappate, si parte da uno schiaffo e poi purtroppo la cosa può degenerare”. Un appello importante che tutti sperano venga recepito.

Giulia Salemi ha poi presentato più da vicino il suo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”. Gli uomini vanno e vengono secondo Giulia Salemi che poi, ironizzando, ha affermato che invece la cioccolata rimane. Un libro che vuole raccontarla a chi la ama con diversi riferimenti anche alla storia con Francesco Monte.

“Sono molto contenta perché ci ho messo tutta me stessa, al di là del titolo, racconto me stessa” ha sottolineato. Un lavoro di introspezione importante che i fans attendono con molta ansia.